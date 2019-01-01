Прийшов час, – Покровський звернувся до людей. ВІДЕО

Андрій Покровський опублікував свій депутатський звіт за 2019 рік, в якому окреслив головні досягнення та дієві механізми, які працюють на користь містян.



Одним із найголовніших рішень, яке прийняли депутати, він назвав приєднання сіл Прилуцької сільської ради та затвердження стратегічних напрямків розвитку міста, пише "



«Депутатські ініціативи, які я започаткував раніше, продовжують працювати у 2019-му. Реальні результати показує програма підтримки купівлі житла для воїнів АТО за програмою 50 на 50. Надходять кошти в округи без депутатів, заклади освіти та медицини отримують підтримку», – зауважив Андрій Покровський.











Також підкреслив, що завдяки роботі Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є сам депутат, втілено багато проектів на користь лучан у соціальній, освітній, медичній та інших сферах.



Окрім цього депутат розробив чимало ефективних проектів рішень.



«Одне з них стосувалося боротьби з незаконним гральним бізнесом. Його підтримав депутатський корпус. У результаті проведено рейди усіма гральними закладами і зафіксовано масу порушень у їхній роботі. Цей проект рішення став механізмом хоча б мінімального впливу міськради на діяльність таких закладів», – зазначив депутат міськради.



Андрій Покровський констатував, що здебільшого на основі пропозицій його команди цьогоріч сформували та затвердили депутатами «Стратегічні напрямки розвитку Луцька до 2030 року». Після завершення процесу об’єднання Луцька з навколишніми громадами на основі цього документу має розроблятися Стратегія розвитку міста.







У звіті депутат також вказав на те, що він продовжує активно працювати й на території виборчого округу № 18, де його було обрано депутатом.



«Облаштовуються тротуари, здійснюється поточний ремонт окремих доріг. Через громадську приймальню відбувається постійна комунікація з мешканцями не лише цього округу, а й усього міста», – зауважив обранець громади.



Та додав, що він разом зі своєю свідомою командою продовжує приділяти увагу 43 тисячам виборців з 12-ти округів без депутатів. Адже вже третій рік Громадянський Рух «СВІДОМІ» допомагає залучати кошти з міського бюджету на потреби мешканців цих округів.



«Прикладом цього є наша допомога в облаштуванні смуги перешкод біля школи № 22, яка знаходиться в окрузі без депутата. Ми долучилися до активної громади і отримали хороший результат: тепер на уроках фізкультури та захисту Вітчизни школярі займаються на сучасному спортивному об’єкті», – уточнив Андрій Покровський.



У депутатському звіті він також зазначив про реалізовані ініціативи з облаштування прибудинкових територій, встановлені дитячі майданчики за кошти, виділені у 2018 році. А на 2019 рік також вдалося передбачити у бюджеті 1 млн 200 тис. грн на потреби мешканців округів без депутатів.







«Ми шукаємо й інші способи допомагати лучанам, що не мають депутатів. Цьогоріч у серпні ми запустили проєкт «Мобільна приймальня громадян», що вирішує проблеми мешканців Луцька. Команда «СВІДОМИХ» бере на себе всю «паперову роботу». Ми готуємо ваше звернення, направляємо його у відповідні органи. Згодом контролюємо його розгляд та інформуємо про результати. Вам достатньо просто до нас звернутися»,– констатував депутат Луцькради.



Та наголосив, що депутатство для нього – це захист інтересів лучан та можливість впливати на розвиток міста.



«Я продовжу свою діяльність, бо щиро вірю у Луцьк. Я точно знаю, що разом ми дамо новий поштовх для його розвитку. Закликаю приєднуватися до команди Громадянського Руху «СВІДОМІ» та змінювати місто, бо Луцьк заслуговує бути кращим!», – підсумував депутат Луцькради Андрій Покровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радиопублікував свій депутатський звіт за 2019 рік, в якому окреслив головні досягнення та дієві механізми, які працюють на користь містян.Одним із найголовніших рішень, яке прийняли депутати, він назвав приєднання сіл Прилуцької сільської ради та затвердження стратегічних напрямків розвитку міста, пише " Конкурент ".«Депутатські ініціативи, які я започаткував раніше, продовжують працювати у 2019-му. Реальні результати показує програма підтримки купівлі житла для воїнів АТО за програмою 50 на 50. Надходять кошти в округи без депутатів, заклади освіти та медицини отримують підтримку», – зауважив Андрій Покровський.Також підкреслив, що завдяки роботі Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є сам депутат, втілено багато проектів на користь лучан у соціальній, освітній, медичній та інших сферах.Окрім цього депутат розробив чимало ефективних проектів рішень.«Одне з них стосувалося боротьби з незаконним гральним бізнесом. Його підтримав депутатський корпус. У результаті проведено рейди усіма гральними закладами і зафіксовано масу порушень у їхній роботі. Цей проект рішення став механізмом хоча б мінімального впливу міськради на діяльність таких закладів», – зазначив депутат міськради.Андрій Покровський констатував, що здебільшого на основі пропозицій його команди цьогоріч сформували та затвердили депутатами «Стратегічні напрямки розвитку Луцька до 2030 року». Після завершення процесу об’єднання Луцька з навколишніми громадами на основі цього документу має розроблятися Стратегія розвитку міста.У звіті депутат також вказав на те, що він продовжує активно працювати й на території виборчого округу № 18, де його було обрано депутатом.«Облаштовуються тротуари, здійснюється поточний ремонт окремих доріг. Через громадську приймальню відбувається постійна комунікація з мешканцями не лише цього округу, а й усього міста», – зауважив обранець громади.Та додав, що він разом зі своєю свідомою командою продовжує приділяти увагу 43 тисячам виборців з 12-ти округів без депутатів. Адже вже третій рік Громадянський Рух «СВІДОМІ» допомагає залучати кошти з міського бюджету на потреби мешканців цих округів.«Прикладом цього є наша допомога в облаштуванні смуги перешкод біля школи № 22, яка знаходиться в окрузі без депутата. Ми долучилися до активної громади і отримали хороший результат: тепер на уроках фізкультури та захисту Вітчизни школярі займаються на сучасному спортивному об’єкті», – уточнив Андрій Покровський.У депутатському звіті він також зазначив про реалізовані ініціативи з облаштування прибудинкових територій, встановлені дитячі майданчики за кошти, виділені у 2018 році. А на 2019 рік також вдалося передбачити у бюджеті 1 млн 200 тис. грн на потреби мешканців округів без депутатів.«Ми шукаємо й інші способи допомагати лучанам, що не мають депутатів. Цьогоріч у серпні ми запустили проєкт «Мобільна приймальня громадян», що вирішує проблеми мешканців Луцька. Команда «СВІДОМИХ» бере на себе всю «паперову роботу». Ми готуємо ваше звернення, направляємо його у відповідні органи. Згодом контролюємо його розгляд та інформуємо про результати. Вам достатньо просто до нас звернутися»,– констатував депутат Луцькради.Та наголосив, що депутатство для нього – це захист інтересів лучан та можливість впливати на розвиток міста.«Я продовжу свою діяльність, бо щиро вірю у Луцьк. Я точно знаю, що разом ми дамо новий поштовх для його розвитку. Закликаю приєднуватися до команди Громадянського Руху «СВІДОМІ» та змінювати місто, бо Луцьк заслуговує бути кращим!», – підсумував депутат Луцькради Андрій Покровський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію