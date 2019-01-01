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Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО

Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Луцький військовий госпіталь оговтується від пожежі, що сталася в ніч з 19 на 20 вересня цього року. Тоді, за декілька годин вигоріло близько п’яти сотень квадратних метрів покрівлі військово-медичного закладу, а в результаті ліквідації пожежі було затоплено практично весь верхній поверх будівлі.

Під час пожежі у військовому госпіталі перебувало 80 пацієнтів, 7 з яких у важкому стані та ще 11 працівників військово-медичного закладу, які були на цілодобовому чергуванні.

У той час коли представники Міністерства надзвичайних ситуацій ліквідовували пожежу, колектив військового госпіталю проводив евакуацію людей та майна. Завдяки чітким та рішучим діям керівництва військового госпіталю, лікарсько-сестринського складу ніхто з людей не постраждав. Тоді через пожежу вигоріла повністю медична частина з двох службових приміщень. Втрачене майно становило близько 14 тисяч гривень. Щодо медичного майна, то воно все в наявності та його продовжують використовувати за призначенням.

Наразі кошти на відновлення даху виділені в повному обсязі. Зокрема, на проєктну документацію, придбання матеріалів та проведення робіт з будівництва, утеплення покрівлі. Одночасно з дахом завершують роботи з відновлення верхнього поверху закладу, де було здійснено осушення приміщень, провели косметичний ремонт та запустили опалення в зимовий період.

Вся покрівля вже закрита гідробар’єром, який захистить будівлю в зимовий період від опадів у вигляді дощу та снігу. Наразі більшу частину даху вже закрили бляхою. У будівельників є все необхідне, а роботи тривають щодня, аби завершити цей процес якнайшвидше.

Як зазначив начальник Луцького військового госпіталю полковник медичної служби Василь Криворучко, військово-медичний заклад поступово відновлює свої спроможності. Впродовж листопада медичні послуги в режимі «денного стаціонару» тут отримали більше двох з половиною сотень пацієнтів із категорії діючих та колишніх військовослужбовці Збройних Сил України.

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Всі відділення працюють у штатному режимі. Зокрема лабораторія для аналізів, рентгенкабінет, УЗІ, аптека тощо. Це означає повноцінний огляд лікаря, призначення лікування з проведенням маніпуляцій та процедур, прийом лікарських препаратів. Поки що хворих на ніч відпускають додому, та сьогодні ми вже маємо всі умови, щоб військовий госпіталь відновив прийом хворих у форматі «стаціонару», тобто цілодобового надання медичної допомоги.

Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО
Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО


Віктор ШУБЕЦ, АрміяInform

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Теги: госпіталь, Луцьк, пожежа
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