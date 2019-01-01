Наслідки пожежі у луцькому госпіталі майже ліквідували. ФОТО

Луцький військовий госпіталь оговтується від пожежі, що сталася в ніч з 19 на 20 вересня цього року. Тоді, завійськово-медичного закладу, а в результаті ліквідації пожежі було затоплено практично весь верхній поверх будівлі.Під час пожежі у військовому госпіталі перебувало 80 пацієнтів, 7 з яких у важкому стані та ще 11 працівників військово-медичного закладу, які були на цілодобовому чергуванні.У той час коли представники Міністерства надзвичайних ситуацій ліквідовували пожежу, колектив військового госпіталю проводив евакуацію людей та майна. Завдяки чітким та рішучим діям керівництва військового госпіталю, лікарсько-сестринського складу ніхто з людей не постраждав. Тоді через пожежу вигоріла повністю медична частина з двох службових приміщень. Втрачене майно становило близько 14 тисяч гривень. Щодо медичного майна, то воно все в наявності та його продовжують використовувати за призначенням.Наразі кошти на відновлення даху виділені в повному обсязі. Зокрема, на проєктну документацію, придбання матеріалів та проведення робіт з будівництва, утеплення покрівлі. Одночасно з дахом завершують роботи з відновлення верхнього поверху закладу, де було здійснено осушення приміщень, провели косметичний ремонт та запустили опалення в зимовий період.Вся покрівля вже закрита гідробар’єром, який захистить будівлю в зимовий період від опадів у вигляді дощу та снігу. Наразі більшу частину даху вже закрили бляхою. У будівельників є все необхідне, а роботи тривають щодня, аби завершити цей процес якнайшвидше.Як зазначив начальник Луцького військового госпіталю полковник медичної служби, військово-медичний заклад поступово відновлює свої спроможності. Впродовж листопада медичні послуги в режимі «денного стаціонару» тут отримали більше двох з половиною сотень пацієнтів із категорії діючих та колишніх військовослужбовці Збройних Сил України.Всі відділення працюють у штатному режимі. Зокрема лабораторія для аналізів, рентгенкабінет, УЗІ, аптека тощо. Це означає повноцінний огляд лікаря, призначення лікування з проведенням маніпуляцій та процедур, прийом лікарських препаратів. Поки що хворих на ніч відпускають додому, та сьогодні ми вже маємо всі умови, щоб військовий госпіталь відновив прийом хворих у форматі «стаціонару», тобто цілодобового надання медичної допомоги.