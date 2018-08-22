Чи добудують школу №13 у Луцьку, де немає спортзалу

У Луцьку вирішували долю школи №13, що на вулиці Чернишевського, 29, яку обіцяють розширити вже декілька років.Про це йшлося у четвер, 5 грудня, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.Нагадаємо, учні луцької школи №13, а їдальня розташована в окремому приміщенні. Найпопулярніші види спорту через відсутність просторого спортзалу – шашки та настільний спорт. Розминки ж проводять просто у коридорі.Депутаткаже, що вартість добудови корпусу комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» нині складає приблизно 80 мільйонів. Бюджет міста «потягне» лише 10% у 2020 році.«Не знаю, чи буде фінансування з ДФРР. Ми кошти можемо виділяти в будь-який момент на будь-якій сесії міської ради, коли будуть кошти з держбюджету. Тоді ми можемо говорити про початок будівництва», - відзначив він.Заступник меранаголосила, що цьогоріч повторно подали документи до обласної ради, які передали у Київ, аби виділили кошти ДФРР, аби їх використали на добудову корпусу. Провели перемовини з нардепами, керівництвом ОДА та облради. На сьогодні шукають шляхи, аби зменшити суму, потрібну на добудову навчального закладу.«Школа закриватися не буде. Думаю, що кількість дітей буде збільшуватися, бо район є дуже перспективним. Тому, звісно, школа має функціонувати», - запевнила батьків начальниця управління освіти Зіновія Лещенко. Утім, вартість добудови школи з моменту розроблення потрібної документації зросла, каже Лещенко, адже змінилися ДБН, зокрема, тепер у навчальному закладі має бути ліфт.«Там має бути на тільки спортзал, актова зала, а ще й класні кімнати. Ми обговорювали перспективу зростання кількості дітей у закладі», - зазначила посадовиця.Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан повідомив, що проектом передбачили спортзал на 200 місць, актову залу на 210 місць та їдальню на 200 місць.Голова Княгининівської ОТГнаголосила, що у 2017 році мали обговорювати питання співфінансування добудови школи, однак ніяку документацію у мерії громаді не надали. 119 дітей навчаються у школі №13 із Княгининівської ОТГ. Вона зауважила, що у селі Зміїнець передбачили будівництво школи та виділили для цього ділянку.«Бюджет громади не такий великий, як у міста, і складає 55 мільйонів для всіх потреб, із них 25 мільйонів – субвенція на освіту. Частина депутатів каже, що нам треба розвивати власну інфраструктуру», - каже Твердохліб. До того ж, з її слів, у Луцьку загалом навчаються понад 300 дітей із громади, а їхні батьки працюють у місті і платять податки у міський бюджет. Олена Твердохліб переконана, що приєднання до Луцька не вирішить жодну з наявних проблем ОТГ.Директор школи №13констатував, що у навчальному закладі чимало проблем – закритий перший корпус через аварійність, діти ходять у їдальню через вулицю, немає спортзалу тощо.«Діти займаються фізкультурою у підвальному приміщені, висота якого 2,5 метра. У старших класах діти не низького зросту, тому про ніякі волейбол чи футбол не йдеться. Були проблеми з підтопленням. Будемо просити сприяння міської влади, аби це питання зрушити. Для дітей треба старатися, аби вона мали гідні умови, хоча б такі, як в інших школах», - додав він.Депутатзапропонував задекларувати у бюджеті на наступний рік 10% коштів на початок робіт у школі №13, а також надіслати звернення нардепам з проханням у сприянні вирішення проблеми.