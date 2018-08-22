Чи добудують школу №13 у Луцьку, де немає спортзалу
Сьогодні, 10:43
У Луцьку вирішували долю школи №13, що на вулиці Чернишевського, 29, яку обіцяють розширити вже декілька років.
Про це йшлося у четвер, 5 грудня, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Нагадаємо, учні луцької школи №13 не мають спортзалу та актового залу, а їдальня розташована в окремому приміщенні. Найпопулярніші види спорту через відсутність просторого спортзалу – шашки та настільний спорт. Розминки ж проводять просто у коридорі.
Депутат Борис Смаль каже, що вартість добудови корпусу комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» нині складає приблизно 80 мільйонів. Бюджет міста «потягне» лише 10% у 2020 році.
«Не знаю, чи буде фінансування з ДФРР. Ми кошти можемо виділяти в будь-який момент на будь-якій сесії міської ради, коли будуть кошти з держбюджету. Тоді ми можемо говорити про початок будівництва», - відзначив він.
Заступник мера Ірина Чебелюк наголосила, що цьогоріч повторно подали документи до обласної ради, які передали у Київ, аби виділили кошти ДФРР, аби їх використали на добудову корпусу. Провели перемовини з нардепами, керівництвом ОДА та облради. На сьогодні шукають шляхи, аби зменшити суму, потрібну на добудову навчального закладу.
«Школа закриватися не буде. Думаю, що кількість дітей буде збільшуватися, бо район є дуже перспективним. Тому, звісно, школа має функціонувати», - запевнила батьків начальниця управління освіти Зіновія Лещенко. Утім, вартість добудови школи з моменту розроблення потрібної документації зросла, каже Лещенко, адже змінилися ДБН, зокрема, тепер у навчальному закладі має бути ліфт.
«Там має бути на тільки спортзал, актова зала, а ще й класні кімнати. Ми обговорювали перспективу зростання кількості дітей у закладі», - зазначила посадовиця.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан повідомив, що проектом передбачили спортзал на 200 місць, актову залу на 210 місць та їдальню на 200 місць.
Голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб наголосила, що у 2017 році мали обговорювати питання співфінансування добудови школи, однак ніяку документацію у мерії громаді не надали. 119 дітей навчаються у школі №13 із Княгининівської ОТГ. Вона зауважила, що у селі Зміїнець передбачили будівництво школи та виділили для цього ділянку.
«Бюджет громади не такий великий, як у міста, і складає 55 мільйонів для всіх потреб, із них 25 мільйонів – субвенція на освіту. Частина депутатів каже, що нам треба розвивати власну інфраструктуру», - каже Твердохліб. До того ж, з її слів, у Луцьку загалом навчаються понад 300 дітей із громади, а їхні батьки працюють у місті і платять податки у міський бюджет. Олена Твердохліб переконана, що приєднання до Луцька не вирішить жодну з наявних проблем ОТГ.
Директор школи №13 Роман Ващук констатував, що у навчальному закладі чимало проблем – закритий перший корпус через аварійність, діти ходять у їдальню через вулицю, немає спортзалу тощо.
«Діти займаються фізкультурою у підвальному приміщені, висота якого 2,5 метра. У старших класах діти не низького зросту, тому про ніякі волейбол чи футбол не йдеться. Були проблеми з підтопленням. Будемо просити сприяння міської влади, аби це питання зрушити. Для дітей треба старатися, аби вона мали гідні умови, хоча б такі, як в інших школах», - додав він.
Депутат Богдан Богонос запропонував задекларувати у бюджеті на наступний рік 10% коштів на початок робіт у школі №13, а також надіслати звернення нардепам з проханням у сприянні вирішення проблеми.
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Про це йшлося у четвер, 5 грудня, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Нагадаємо, учні луцької школи №13 не мають спортзалу та актового залу, а їдальня розташована в окремому приміщенні. Найпопулярніші види спорту через відсутність просторого спортзалу – шашки та настільний спорт. Розминки ж проводять просто у коридорі.
Депутат Борис Смаль каже, що вартість добудови корпусу комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» нині складає приблизно 80 мільйонів. Бюджет міста «потягне» лише 10% у 2020 році.
«Не знаю, чи буде фінансування з ДФРР. Ми кошти можемо виділяти в будь-який момент на будь-якій сесії міської ради, коли будуть кошти з держбюджету. Тоді ми можемо говорити про початок будівництва», - відзначив він.
Заступник мера Ірина Чебелюк наголосила, що цьогоріч повторно подали документи до обласної ради, які передали у Київ, аби виділили кошти ДФРР, аби їх використали на добудову корпусу. Провели перемовини з нардепами, керівництвом ОДА та облради. На сьогодні шукають шляхи, аби зменшити суму, потрібну на добудову навчального закладу.
«Школа закриватися не буде. Думаю, що кількість дітей буде збільшуватися, бо район є дуже перспективним. Тому, звісно, школа має функціонувати», - запевнила батьків начальниця управління освіти Зіновія Лещенко. Утім, вартість добудови школи з моменту розроблення потрібної документації зросла, каже Лещенко, адже змінилися ДБН, зокрема, тепер у навчальному закладі має бути ліфт.
«Там має бути на тільки спортзал, актова зала, а ще й класні кімнати. Ми обговорювали перспективу зростання кількості дітей у закладі», - зазначила посадовиця.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан повідомив, що проектом передбачили спортзал на 200 місць, актову залу на 210 місць та їдальню на 200 місць.
Голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб наголосила, що у 2017 році мали обговорювати питання співфінансування добудови школи, однак ніяку документацію у мерії громаді не надали. 119 дітей навчаються у школі №13 із Княгининівської ОТГ. Вона зауважила, що у селі Зміїнець передбачили будівництво школи та виділили для цього ділянку.
«Бюджет громади не такий великий, як у міста, і складає 55 мільйонів для всіх потреб, із них 25 мільйонів – субвенція на освіту. Частина депутатів каже, що нам треба розвивати власну інфраструктуру», - каже Твердохліб. До того ж, з її слів, у Луцьку загалом навчаються понад 300 дітей із громади, а їхні батьки працюють у місті і платять податки у міський бюджет. Олена Твердохліб переконана, що приєднання до Луцька не вирішить жодну з наявних проблем ОТГ.
Директор школи №13 Роман Ващук констатував, що у навчальному закладі чимало проблем – закритий перший корпус через аварійність, діти ходять у їдальню через вулицю, немає спортзалу тощо.
«Діти займаються фізкультурою у підвальному приміщені, висота якого 2,5 метра. У старших класах діти не низького зросту, тому про ніякі волейбол чи футбол не йдеться. Були проблеми з підтопленням. Будемо просити сприяння міської влади, аби це питання зрушити. Для дітей треба старатися, аби вона мали гідні умови, хоча б такі, як в інших школах», - додав він.
Депутат Богдан Богонос запропонував задекларувати у бюджеті на наступний рік 10% коштів на початок робіт у школі №13, а також надіслати звернення нардепам з проханням у сприянні вирішення проблеми.
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