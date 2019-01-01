Дім, яким пишаються мешканці: чому «Яровиця» – унікальне житло*

Унікальний проектвід компанії «Єврохолдінг» принципово інший, не схожий на наявні житлові комплекси Луцька. Це ціле містечко з сучасною архітектурою та інноваційними технологіями.«Коли ми проектували «Яровицю», нами керувало чітке внутрішнє розуміння, що цей дім має бути унікальним: красивим, теплим, комфортним. Ми прагнули створити простір, який сприятиме розвитку людей, мотивувати на рух вперед, стане місцем для фізичного й емоційного відновлення», - кажуть у компанії.Сьогодні «Яровиця» – окраса міста. Комплекс із розвиненою інфраструктурою, затишним та яскравим дитячим майданчиком, красивими зеленими відпочинковими просторами, баскетбольним полем, спортивними вуличними тренажерами та зоною барбекю. Особлива зручність – підземний паркінг. Уявляєте – виходите з квартири, заходите у швидкісний ліфт та відразу до авто. Ні спека, ні сніжні замети вас не турбують.В «Яровиці» є все необхідне для щасливого та комфортного життя. Мешканці комплексу пишаються своїм домом. Тут живуть працівники компанії Єврохолдінг, їхні друзі та діти. Вони обирають собі дім тут тому, що зсередини спостерігають за процесом будівництва. Розуміють, які використовуються матеріали, які рішення приймаються на кожному етапі будівництва.«Ми щасливі, що кількість працівників нашої компанії, які довіряють нам своє майбутнє зростає. Яровиця об’єднала всіх у велику щасливу родину. Це місце, де все загальне стає власним, для кожного. Випити кави, купити продукти, послухати музику, обговорити останні новини – життя активне та насичене, сповнене комфорту та естетичного задоволення», – говорять у «Єврохолдінгу».Приєднуйтесь, Яровиця ще має чим дивувати!Завершальна частина комплексу – «Яровиця FLY».- Яскрава фасадна частина з вентильованої системи.- Панорамне скління з чудовими краєвидами.- Всього за кілька кроків від будинку берег річки.- Ефектні квартири – ідеальна основа для дизайнерських ідей.- Сучасний дизайн суспільних площ.- Енергозберігаючі німецькі вікна, якісні двері, індивідуальна система опалення.- Ландшафтний дизайн та арт-простір.- Пентхауси в центрі міста з власними терасами та камінами.У вас ще є можливість жити красиво та комфортно у центрі міста. «Яровиця» запрошує!