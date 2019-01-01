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У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка

У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка
У Луцьку на вулиці Рівненській молоді хлопці побили чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У вівторок, 3 грудня, до Луцького відділу поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що близько 21 години на зупинці по вулиці Рівненській у Луцьку його побили та пограбували. Зловмисники відібрали у потерпілого мобільний телефон «Xiaomi Redmi», вартістю 4 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїли, 16 та 19-річні місцеві жителі. До слова, один із них вже притягувався до кримінальної відповідальності. Мобільний телефон правоохоронці вилучили.

Окрім цього, у Нововолинську поліцейські викрили у вчиненні грабежу раніше судимого 23-річного жителя селища Благодатне. Чоловік відкрито викрав із манекену у магазині куртку, вартістю 1 тис. грн. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За обома фактами грабежу слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Досудове розслідування триває.

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Теги: пограбування, зупинка, Луцьк
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