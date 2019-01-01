У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:51
У Луцьку на вулиці Рівненській молоді хлопці побили чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У вівторок, 3 грудня, до Луцького відділу поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що близько 21 години на зупинці по вулиці Рівненській у Луцьку його побили та пограбували. Зловмисники відібрали у потерпілого мобільний телефон «Xiaomi Redmi», вартістю 4 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїли, 16 та 19-річні місцеві жителі. До слова, один із них вже притягувався до кримінальної відповідальності. Мобільний телефон правоохоронці вилучили.
Окрім цього, у Нововолинську поліцейські викрили у вчиненні грабежу раніше судимого 23-річного жителя селища Благодатне. Чоловік відкрито викрав із манекену у магазині куртку, вартістю 1 тис. грн. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За обома фактами грабежу слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У вівторок, 3 грудня, до Луцького відділу поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що близько 21 години на зупинці по вулиці Рівненській у Луцьку його побили та пограбували. Зловмисники відібрали у потерпілого мобільний телефон «Xiaomi Redmi», вартістю 4 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїли, 16 та 19-річні місцеві жителі. До слова, один із них вже притягувався до кримінальної відповідальності. Мобільний телефон правоохоронці вилучили.
Окрім цього, у Нововолинську поліцейські викрили у вчиненні грабежу раніше судимого 23-річного жителя селища Благодатне. Чоловік відкрито викрав із манекену у магазині куртку, вартістю 1 тис. грн. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За обома фактами грабежу слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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