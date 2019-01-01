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На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» під колесами легковика загинув пішохід

На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» під колесами легковика загинув пішохід
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 грудня близько 18 години на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне».

Про це інформує ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що у селищі Клевань водій автомобіля «ВАЗ 2104» - 28-річний місцевий житель, допустив наїзд на 63-річного жителя села Зоря, який йшов вздовж дороги у попутному напрямку.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Зі слів свідків, він мав ознаки алкогольного сп’яніння, втім остаточна інформація стане відома після проведення судово-медичної експертизи.
На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» під колесами легковика загинув пішохід

Керманич за зовнішніми ознаками був тверезий, втім він ще проходитиме медичне освідування. Як пояснив він поліцейським, на неосвітленій ділянці дороги його засліпили фари зустрічного авто, відтак він не помітив пішохода.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, ДТП
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