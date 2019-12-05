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Шахраї «розвели» волинянина на OLX

Шахраї «розвели» волинянина на OLX
Житель міста Володимира-Волинського потрапив на гачок інтернет-шахраїв.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град”.

Чоловік хотів придбати шини до автомобіля, тож знайшов їх на сайті “OLX”.

26 листопада надіслав зловмиснику 14 000 гривень, однак посилку й досі не отримав. Кошти також йому не повернули.

Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки

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Теги: Володимир, шахраї
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