Шахраї «розвели» волинянина на OLX
Сьогодні, 11:49
Житель міста Володимира-Волинського потрапив на гачок інтернет-шахраїв.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град”.
Чоловік хотів придбати шини до автомобіля, тож знайшов їх на сайті “OLX”.
26 листопада надіслав зловмиснику 14 000 гривень, однак посилку й досі не отримав. Кошти також йому не повернули.
Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град”.
Чоловік хотів придбати шини до автомобіля, тож знайшов їх на сайті “OLX”.
26 листопада надіслав зловмиснику 14 000 гривень, однак посилку й досі не отримав. Кошти також йому не повернули.
Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
не будьте лохами
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