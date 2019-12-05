Шахраї «розвели» волинянина на OLX





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського



Чоловік хотів придбати шини до автомобіля, тож знайшов їх на сайті “OLX”.



26 листопада надіслав зловмиснику 14 000 гривень, однак посилку й досі не отримав. Кошти також йому не повернули.



Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель міста Володимира-Волинського потрапив на гачок інтернет-шахраїв.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт Володимира-Волинського “Княжий Град” Чоловік хотів придбати шини до автомобіля, тож знайшов їх на сайті “OLX”.26 листопада надіслав зловмиснику 14 000 гривень, однак посилку й досі не отримав. Кошти також йому не повернули.Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки по факту отримання товару, після його огляду та перевірки

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