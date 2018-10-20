«Жодні накриття не врятують від смороду і потьоків»: вимагають не ставити смітники впритул до дитсадка
Сьогодні, 11:50
У Луцьку вимагають відмовитися від намірів поставити смітники впритул до паркану дитсадка №2 на вулиці Шопена.
Відповідне звернення до міської влади та комунальників опублікували на платформі «Відкрите місто» Ірина Кашуба.
За словами авторки, одразу за парканом, що впритул до майбутнього місця розміщення смітників, - дитячий майданчик.
«Садочок маленький і перенести дитячий майданчик немає куди. Жодні накриття смітників не втрятують дітей від смороду та потьоків від сміття. Доцільності встановлення смітників в даному місці взагалі немає, оскільки через дорогу знаходяться смітники в сусідньому дворі - люди ними користувались та користуються зараз.
Діти такі ж люди як і всі, такі ж громадяни держави як і всі - і вони мають право здобувати освіту в гідних умовах», - йдеться у повідомленні.
Тож жінка просить владу «категорично заборонити встановлювати смітники поруч дитячого садочка».
Фото ілюстративне
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Відповідне звернення до міської влади та комунальників опублікували на платформі «Відкрите місто» Ірина Кашуба.
За словами авторки, одразу за парканом, що впритул до майбутнього місця розміщення смітників, - дитячий майданчик.
«Садочок маленький і перенести дитячий майданчик немає куди. Жодні накриття смітників не втрятують дітей від смороду та потьоків від сміття. Доцільності встановлення смітників в даному місці взагалі немає, оскільки через дорогу знаходяться смітники в сусідньому дворі - люди ними користувались та користуються зараз.
Діти такі ж люди як і всі, такі ж громадяни держави як і всі - і вони мають право здобувати освіту в гідних умовах», - йдеться у повідомленні.
Тож жінка просить владу «категорично заборонити встановлювати смітники поруч дитячого садочка».
Фото ілюстративне
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