вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Жодні накриття не врятують від смороду і потьоків»: вимагають не ставити смітники впритул до дитсадка

«Жодні накриття не врятують від смороду і потьоків»: вимагають не ставити смітники впритул до дитсадка
У Луцьку вимагають відмовитися від намірів поставити смітники впритул до паркану дитсадка №2 на вулиці Шопена.

Відповідне звернення до міської влади та комунальників опублікували на платформі «Відкрите місто» Ірина Кашуба.

За словами авторки, одразу за парканом, що впритул до майбутнього місця розміщення смітників, - дитячий майданчик.

«Садочок маленький і перенести дитячий майданчик немає куди. Жодні накриття смітників не втрятують дітей від смороду та потьоків від сміття. Доцільності встановлення смітників в даному місці взагалі немає, оскільки через дорогу знаходяться смітники в сусідньому дворі - люди ними користувались та користуються зараз.

Діти такі ж люди як і всі, такі ж громадяни держави як і всі - і вони мають право здобувати освіту в гідних умовах», - йдеться у повідомленні.

Тож жінка просить владу «категорично заборонити встановлювати смітники поруч дитячого садочка».

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смітники, дитячий майданчик, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі серед білого дня затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:10
«Жодні накриття не врятують від смороду і потьоків»: вимагають не ставити смітники впритул до дитсадка
Сьогодні, 11:50
Шахраї «розвели» волинянина на OLX
Сьогодні, 11:49
На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» під колесами легковика загинув пішохід
Сьогодні, 11:31
5 грудня: яке сьогодні свято та чому сьогодні категорично не можна лаятися
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО Вночі невідомі зробили рейвах у центральному парку Луцька. ФОТО
01 березень, 09:08
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
20 жовтень, 2018, 21:30
Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО
16 жовтень, 2018, 10:26
Майданчик для неповносправних дітей у Луцьку стоїть порожній Майданчик для неповносправних дітей у Луцьку стоїть порожній
23 червень, 2018, 00:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*
04 грудень, 10:48
 1
У Володимирі серед білого дня затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:10
 0
«Жодні накриття не врятують від смороду і потьоків»: вимагають не ставити смітники впритул до дитсадка
Сьогодні, 11:50
 0
Шахраї «розвели» волинянина на OLX
Сьогодні, 11:49
 0
На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» під колесами легковика загинув пішохід
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8