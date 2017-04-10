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Мешканці декількох вулиць Луцька – без тепла та гарячої води

Мешканці декількох вулиць Луцька – без тепла та гарячої води
ДКП "Луцьктепло" повідомляє про тимчасове припинення надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води за деякими адресами у зв’язку з витоками на мережах.

Про це інформує пресслужба "Луцьктепла".

Відтак, послугу з централізованого опалення після ліквідації витоку на тепловій мережі відновили в житлових будинках на вулиці Дубнівській, 34, 36-а та 79. Також відновили послугу і у правознавчому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою на вулиці Дубнівській, 32, де послуга була відсутня впродовж кількох годин.

Ще один витік від котельні стався на мережі гарячого водопостачання, у зв’язку з чим тимчасово відсутня послуга з постачання гарячої води для житлового будинку на вулиці Дубнівській, 79. Виконання робіт та відновлення послуги – після завершення робіт.

У зв’язку із заміною аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання послуга з гарячого водопостачання тимчасово відсутня в житлових будинках на вулиці Січова, 2, проспект Відродження, 7, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а. Відновлення послуги після завершення робіт. Орієнтовно – сьогодні ввечері.

4 грудня о 04:00 на котельні на вулиці Вороніхіна, 15-а зафіксували витік на тепловій мережі, у зв’язку з яким без опалення залишився житловий будинок на вулиці Козакова, 1. Після визначення місця витоку та погодження ордеру на проведення земляних робіт служби підприємства приступають до робіт з ліквідації витоку та докладуть належних зусиль, щоб сьогодні послугу з централізованого опалення для мешканців цього будинку було відновлено.


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Теги: Луцьктепло, аварія, гаряча вода
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