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Назвали колір 2020 року за версією Pantone

Назвали колір 2020 року за версією Pantone
Інститут кольору Pantone назвав колір 2020 року – це класичний синій (“Classic Blue”) - символ сталості і довіри, на яку можна покластися.

Про це з посиланням на сайт інституту повідомляє Укрінформ.

"Час, в який ми живемо, вимагає віри й впевненості, а класичний синій – символ сталості і довіри, на нього завжди можна покластися", – так прокоментувала вибір кольору року виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.

Як зазначається, PANTONE 19-4052 Classic Blue є спокійним кольором, який приносить відчуття миру та спокою.

“Вічний і надійний відтінок, елегантний у своїй простоті. Викликає асоціації з небом в сутінках, вселяє надію і стимулює роботу думки. PANTONE 19-4052 Classic Blue підкреслює нашу потребу в надійному і стабільному фундаменті, на якому ми зможемо будувати, вступаючи в нову еру”, - йдеться в описанні кольору.

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Теги: Новий рік, колір року
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