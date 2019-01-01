Назвали колір 2020 року за версією Pantone





Про це з посиланням на сайт інституту повідомляє



"Час, в який ми живемо, вимагає віри й впевненості, а класичний синій – символ сталості і довіри, на нього завжди можна покластися", – так прокоментувала вибір кольору року виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.



Як зазначається, PANTONE 19-4052 Classic Blue є спокійним кольором, який приносить відчуття миру та спокою.



“Вічний і надійний відтінок, елегантний у своїй простоті. Викликає асоціації з небом в сутінках, вселяє надію і стимулює роботу думки. PANTONE 19-4052 Classic Blue підкреслює нашу потребу в надійному і стабільному фундаменті, на якому ми зможемо будувати, вступаючи в нову еру”, - йдеться в описанні кольору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інститут кольору Pantone назвав колір 2020 року – це класичний синій (“Classic Blue”) - символ сталості і довіри, на яку можна покластися.Про це з посиланням на сайт інституту повідомляє Укрінформ "Час, в який ми живемо, вимагає віри й впевненості, а класичний синій – символ сталості і довіри, на нього завжди можна покластися", – так прокоментувала вибір кольору року виконавчий директор PantoneЯк зазначається, PANTONE 19-4052 Classic Blue є спокійним кольором, який приносить відчуття миру та спокою.“Вічний і надійний відтінок, елегантний у своїй простоті. Викликає асоціації з небом в сутінках, вселяє надію і стимулює роботу думки. PANTONE 19-4052 Classic Blue підкреслює нашу потребу в надійному і стабільному фундаменті, на якому ми зможемо будувати, вступаючи в нову еру”, - йдеться в описанні кольору.

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