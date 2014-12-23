Немає камер для затриманих та кімнати для спілкування з адвокатом: на Волині перевірили суд
Сьогодні, 12:46
Регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України у Волинській області Любов Сітовська та регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Віталій Єлов здійснили моніторинговий візит до Горохівського районного суду Волинської області.
Про це йдеться на сайті уповноваженого ВР з прав людини.
Так, суддівський корпус складається із 4-ти суддів. На час візиту лише голова суду мала повноваження на здійснення судочинства, що може призвести до порушення конституційного права громадян на судовий захист, а також розгляду справи упродовж розумного строку, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
У суді відсутнє приміщення для конфіденційного спілкування з адвокатом (кімната для роботи адвоката з обвинуваченим (засудженим), а також приміщення для ознайомлення з матеріалами справи. Для цих цілей у холі суду на першому поверсі, а також у службовому кабінеті помічників суду розміщений стіл. Також, як пояснили працівники адміністрації суду, ознайомлення з матеріалами справи у разі потреби проводять в залі судового засідання за умови, що там не проводиться слухання справ.
У суді відсутні камери для перебування затриманих та підсудних/засуджених, а також приміщення для розміщення особового складу варти. Особи, які перебувають під вартою, до початку судового розгляду та після нього до від’їзду в ІТТ, утримуються в автозаках.
Не до кінця дотримуються права осіб з обмеженими фізичними можливостями. Хоча вхід до суду облаштований пандусом, проте він не обладнаний поручнями. Не обладнаний спеціальними пристосуваннями для осіб з обмеженими можливостями і туалет, який знаходиться на першому поверсі. А в залах судових засідань відсутні окремо передбачені місця для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних.
Також в порушення вимог статті 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання питання заборони катування, жорстокого та нелюдського ставлення не включені до навчальних програм з працівниками апарату суду та не забезпечено їх вивчення.
За результатами моніторингу направлять відповідні звіти із рекомендаціями щодо усунення порушень.
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Про це йдеться на сайті уповноваженого ВР з прав людини.
Так, суддівський корпус складається із 4-ти суддів. На час візиту лише голова суду мала повноваження на здійснення судочинства, що може призвести до порушення конституційного права громадян на судовий захист, а також розгляду справи упродовж розумного строку, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
У суді відсутнє приміщення для конфіденційного спілкування з адвокатом (кімната для роботи адвоката з обвинуваченим (засудженим), а також приміщення для ознайомлення з матеріалами справи. Для цих цілей у холі суду на першому поверсі, а також у службовому кабінеті помічників суду розміщений стіл. Також, як пояснили працівники адміністрації суду, ознайомлення з матеріалами справи у разі потреби проводять в залі судового засідання за умови, що там не проводиться слухання справ.
У суді відсутні камери для перебування затриманих та підсудних/засуджених, а також приміщення для розміщення особового складу варти. Особи, які перебувають під вартою, до початку судового розгляду та після нього до від’їзду в ІТТ, утримуються в автозаках.
Не до кінця дотримуються права осіб з обмеженими фізичними можливостями. Хоча вхід до суду облаштований пандусом, проте він не обладнаний поручнями. Не обладнаний спеціальними пристосуваннями для осіб з обмеженими можливостями і туалет, який знаходиться на першому поверсі. А в залах судових засідань відсутні окремо передбачені місця для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних.
Також в порушення вимог статті 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання питання заборони катування, жорстокого та нелюдського ставлення не включені до навчальних програм з працівниками апарату суду та не забезпечено їх вивчення.
За результатами моніторингу направлять відповідні звіти із рекомендаціями щодо усунення порушень.
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Коментарі 1
яловий уповноважений з прав людини - навіщо він потрібен ?..
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