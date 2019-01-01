Вивезли в ліс у багажнику: двоє волинян облили побитого чоловіка соляркою і погрожували спалити





Два п’яні рідні брати із села Тойкут Ковельського району 29 листопада цього року близько четвертої години ранку біля магазину-кафе запримітили односельця, який розмовляв із молодою жінкою, - повідомляє



Один з них відразу ж розпочав конфлікт з тим чоловіком, але коли останній не погодився із претензіями, то вдарив кулаком в обличчя, внаслідок чого той втратив рівновагу, але лишився стояти на ногах.



Брати збили його з ніг і почали гамселити кулаками та ногами, в тому числі й по голові, відштовхуючи в сторону жінку, котра хотіла закрити знайомого собою. Гамір на вулиці привернув увагу власника торговельного закладу, який вийшов з приміщення та припинив жорстоке побиття.



Жінка відвела потерпілого від магазину-кафе в сторону присадибної ділянки, але брати «дістали» свою жертву й тут: знову почали лупити кулаками і ногами, навіть коли той впав на землю. У напівнепритомному стані вони під руки та силоміць помістили останнього до багажника автомобіля «Volkswagen Touareg» і поїхали в сторону перехрестя доріг між селами Тойкут та Заріччя. Приблизно через 20 хвилин зупинились в лісі, викинули чоловіка на землю, знову били ногами і руками по голові та тулубу. Один з них із каністри облив соляркою голову та одяг побитого і пригрозив, що спалить його.



За даними судмедекспертизи, потерпілому спричинили гостру закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, інші тілесні ушкодження.



Ковельський відділ поліції відкрив кримінальне провадження № 12019030110001813 за ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 129 КК України. Найбільш агресивному нападнику, який працює водієм у місцевого підприємця, вже оголосили підозру по вищевказаних статтях Кримінального кодексу.



Суд застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.



Головне фото - ілюстративне.

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