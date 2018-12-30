Головну ялинку Володимира знайшли біля сільської школи





Про це інформує



За словами мера міста Петра Саганюка, знайшли зелену красуню у доволі несподіваному місці – біля школи у Сельці, де це дерево виросло великим і вже заважає виконувати певні роботи.



"Лісівники пообіцяли доставити її до міста спеціальною технікою, пального для неї традиційно попросимо в «Універсаму». Отож сама ялинка дістанеться місту фактично на спонсорських засадах. А от вбрання її обійдеться, либонь, у кілька десятків тисяч гривень. 13 грудня плануємо ялинку привезти і встановити на центральній площі, щоб у день Святого Миколая урочисто запалити вогні на ній", - додав він.

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