У Володимирі запевняють, що місцевий депутат «віджимає» нерухомість у людей

У Володимирі-Волинському досі триває вже багаторічний конфлікт між депутатом міської ради від партії «Наш Край»та місцевим підприємцемПро це останній розповів журналістам.Ще 5 років тому волинські ЗМІ писали про те, як Руслан Мороз «віджав» земельну ділянку з нерухомістю у бізнесмена Сергія Ситника.Підприємець позичив у депутата міськради 150 тисяч доларів для реконструкції торгового центру «Євродім», який і був заставою. Виплативши всю позику – бізнесмен лишився і без грошей, і без комерційної нерухомості, бо її відібрав Руслан Мороз.Щоправда, наразі Сергій Ситник користується своїм майном, оскільки зміг відсудити його у Мороза. Але той знову намагається повернути собі майно у судовому порядку.«П’ять років я з ним судився. Відсудив. Спочатку всі володимир-волинські суди я програв і половину апеляційних, але вищий суд скасував ті рішення. Я виграв всі три Верховні Суди. Зараз Мороз судиться зі мною і держреєстратором, що нібито він зареєстрував незаконно право на власність. Але зараз власник я і повернувся на фірму. Вищий суд, кажучи простими словами, довів, що він рейдер. Я не маю офіційного підтвердження цієї інформації, але у місті говорять, що він забрав у людей близько 40 квартир і будинків», - розповів Сергій Ситник.Більше того, днями у володимир-волинському суді вже тривалий час розглядають позов Мороза до сім’ї Р., яка раніше брала у нього позику (№ справи 154/2213/19). Наразі сім’я, за словами самого ж Мороза проживає у будинку, але не має права власності на нього.«Яке може бути рейдерство, якщо власність – у мене. Я просто подаю в суд, щоб виписали людей. Право власності у мене. Яке ж це рейдерство. Нема вже ніяких позик, нема ніяких грошей. Нема ніяких незаконних дій», - коментує ситуацію Руслан Мороз і запрошує журналістів прийти на засідання і дочекатися рішення у справі, аби переконатися у законності його дій.Адвокат сім’ї, про яку йдеться, пояснив, що свій позов Мороз мотивував, що через нотаріуса оформив на себе право власності через непогашення боргу. Натомість сім’я подала зустрічний позов для оскарження рішення нотаріуса. «Підстави – заборгованість є спірною, бо дві сторони рахують її по-іншому. Другий аргумент – нотаріус допустив порушення процедури. Від нотаріуса мала б бути вимога про усунення порушення зобов’язання, простіше кажучи – вимога про сплату боргу, попередження. Такої вимоги сім’я не отримала. Це основні аргументи, але є і інші», - пояснив адвокат. Обидва позови об’єднали в одну справу. Її наступний судовий розгляд відбудеться у січні.До слова, у депутата Мороза у декларації офіційно вказані лише дві квартири, отримані з іпотекодержательства. А у сім’ї депутата разом із дружиною – у власності понад 25 об’єктів нерухомості.Додамо, що депутат Руслан Мороз у Володимир-Волинській міській раді є представником партії «Наш край», до якогої входять такожта. Останній – власник компанії «Гербор-Холдінг», яку журналіст каналу «1+1»звинуватив в схемах вивезення бурштину до Польщі у меблях.