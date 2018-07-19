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Дівчинці з Рожища, яка отримала важку травму, потрібна допомога небайдужих

Дівчинці з Рожища, яка отримала важку травму, потрібна допомога небайдужих
Оленці Ващук з Рожища 11 років. Вона - учениця школи № 3 міста, хоча цього першовересня не змогла переступити поріг рідного навчального закладу З дівчинкою трапилась біда: Оленка впала з велосипеда та дістала важкий перелом стегнової кістки.

Про це повідомляє районна газета "Наш край" у Facebook.

При обстеженні у дитини виявили ще й аневризмальну кісткову кісту.

Довгі місяці Оленка провела у Волинській обласній дитячій лікарні. Дівчинці зробили три операції, їй видалили частину кістки і встановили протез. Оленка потребує тривалої реабілітації та лікування.

Родині Ващуків потрібна підтримка і допомога. Батьки Оленки виховують шестеро дітей, наймолодшій дитині 4 роки. Тато Олександр працює майже цілодобово, аби забезпечити сім’ю. Мама Галина не працює, адже має завжди бути поруч з Оленою, щодня возить доньку на процедури у лікарню.

Тож небайдужих просять допомогти дитині одужати. Реквізити для перерахування коштів: 4731219101803876 – Приватбанк, 4790729901780478 – Ощадбанк (Галина Ващук).

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Теги: Олена Ващук, допомога, Рожище
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