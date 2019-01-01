Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, на яких луцьких вулицях не буде світла 6 грудня.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п'ятницю, 6 грудня, тимчасово припинять електропостачання таких вулиць:
09:00-15:00 - вул. Сєченова, 10-22; пров. 4-й Степовий, пров. 6-й Малоомелянівський;
13:30-16:00 - вул. Ціолковського, вул. Жуковського, вул. Героїв УПА, 17-47; вул. Можайського, вул. Авіаторів;
09:00-16:00 - вул. Козацька (частково), вул. Січова (частково), вул. Мисливська (частково), вул.Тееремнівська (частково);
11:00-12:30 - вул. Донцова, 2 (ввід №2); вул. Трутовського, провул. Трутовського 1, 2, 3; вул. Лисенка (частково); вул. Гончарівка, 20 (ввід №1); вул. Гончарівська;
12:00-15:00 - вул. Потапова, вул. Євгена Сверстюка (колишня Бойко), вул. Винниченка(частково).
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Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п'ятницю, 6 грудня, тимчасово припинять електропостачання таких вулиць:
09:00-15:00 - вул. Сєченова, 10-22; пров. 4-й Степовий, пров. 6-й Малоомелянівський;
13:30-16:00 - вул. Ціолковського, вул. Жуковського, вул. Героїв УПА, 17-47; вул. Можайського, вул. Авіаторів;
09:00-16:00 - вул. Козацька (частково), вул. Січова (частково), вул. Мисливська (частково), вул.Тееремнівська (частково);
11:00-12:30 - вул. Донцова, 2 (ввід №2); вул. Трутовського, провул. Трутовського 1, 2, 3; вул. Лисенка (частково); вул. Гончарівка, 20 (ввід №1); вул. Гончарівська;
12:00-15:00 - вул. Потапова, вул. Євгена Сверстюка (колишня Бойко), вул. Винниченка(частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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