вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня

Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня
Повідомили, на яких луцьких вулицях не буде світла 6 грудня.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п'ятницю, 6 грудня, тимчасово припинять електропостачання таких вулиць:

09:00-15:00 - вул. Сєченова, 10-22; пров. 4-й Степовий, пров. 6-й Малоомелянівський;

13:30-16:00 - вул. Ціолковського, вул. Жуковського, вул. Героїв УПА, 17-47; вул. Можайського, вул. Авіаторів;

09:00-16:00 - вул. Козацька (частково), вул. Січова (частково), вул. Мисливська (частково), вул.Тееремнівська (частково);

11:00-12:30 - вул. Донцова, 2 (ввід №2); вул. Трутовського, провул. Трутовського 1, 2, 3; вул. Лисенка (частково); вул. Гончарівка, 20 (ввід №1); вул. Гончарівська;

12:00-15:00 - вул. Потапова, вул. Євгена Сверстюка (колишня Бойко), вул. Винниченка(частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, відключення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Владика Михаїл просить священників та парафіян бути обережними з вогнем у церкві
Сьогодні, 19:27
У волинському лісі впіймали крадіїв деревини
Сьогодні, 19:15
Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 19:00
Лучан кличуть на обговорення бюджету міста на 2020 рік
Сьогодні, 18:50
На Волині продають базу відпочинку
Сьогодні, 18:39
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла 4 грудня Де у Луцьку не буде світла 4 грудня
03 грудень, 19:00
Де у Луцьку не буде світла у середу, 13 листопада Де у Луцьку не буде світла у середу, 13 листопада
12 листопад, 19:00
Мешканці 12 луцьких вулиць сидітимуть без світла 12 листопада Мешканці 12 луцьких вулиць сидітимуть без світла 12 листопада
11 листопад, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 жовтня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 жовтня
29 жовтень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*
04 грудень, 10:48
 1
Волинь отримала держкошти на добудову 5-ти об'єктів
Сьогодні, 19:38
 0
Владика Михаїл просить священників та парафіян бути обережними з вогнем у церкві
Сьогодні, 19:27
 0
У волинському лісі впіймали крадіїв деревини
Сьогодні, 19:15
 0
Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8