Як луцька волонтерка допомагає бездомним тваринам. ВІДЕО
Сьогодні, 14:54
У лучанки Оксани Нигматулліної щосуботи день волонтера. Дівчина любить тварин, знає їхні потреби і щотижня приїжджає в комунальне підприємство “Ласка”, щоб допомогти.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Традиційно Оксана приїздить не з порожніми руками. Волонтери приносять, хто що може: хтось вологий чи сухий корм, а хтось ошийники чи предмети догляду. Щоразу пишуть заяву на прийняття благодійної допомоги.
Оксана вигулює собак та годує їх. Сьогодні її перший підопічний – Буль. Зараз Булю – 8 місяців. У “Ласку” потрапив влітку після того, як його збила машина. Від удару в пса були переламані лапи та таз. Аби врятувати – довелося робити операцію.
Нині Буль – здоровий і грайливий. Він дуже хоче в сім'ю – адже ізоляція у собак, так само як і в людей, викликає емоційні страждання. Від самотності рятують волонтери.
Вдома в Оксани – також є 2 собаки. Саме тому дівчина не зі слів розуміє, як важко тваринам в ізоляції.
Волонтерка намагається вигуляти не одного, а декількох собак, щоразу інших – аби тварини не почувалися покинутими. Вона закликає й інших не бути байдужими.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Традиційно Оксана приїздить не з порожніми руками. Волонтери приносять, хто що може: хтось вологий чи сухий корм, а хтось ошийники чи предмети догляду. Щоразу пишуть заяву на прийняття благодійної допомоги.
Оксана вигулює собак та годує їх. Сьогодні її перший підопічний – Буль. Зараз Булю – 8 місяців. У “Ласку” потрапив влітку після того, як його збила машина. Від удару в пса були переламані лапи та таз. Аби врятувати – довелося робити операцію.
Нині Буль – здоровий і грайливий. Він дуже хоче в сім'ю – адже ізоляція у собак, так само як і в людей, викликає емоційні страждання. Від самотності рятують волонтери.
Вдома в Оксани – також є 2 собаки. Саме тому дівчина не зі слів розуміє, як важко тваринам в ізоляції.
Волонтерка намагається вигуляти не одного, а декількох собак, щоразу інших – аби тварини не почувалися покинутими. Вона закликає й інших не бути байдужими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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