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До України зібрався їхати скандальний гурт «Воровайки», який співає про «хохлів» та Крим

До України зібрався їхати скандальний гурт «Воровайки», який співає про «хохлів» та Крим
Російський жіночий шансон-гурт "Воровайки" анонсував концерти в низці міст України. Це збурило українських користувачів – згодом квитки перестали продавати.

Про це інформує ТСН.

Скандальний гурт співає "блатні" пісні на кшталт "Хоп, мусорок", підтримує російську агресію, збирався виступати в "ДНР", а також пише українофобські тексти: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится", "Смелости нам хватит, хватит интересу, Если будет надо, заберем Одессу".

На це гнівно відреагували користувачі. Згодом у Жовтневому палаці, де згідно з афішою мали виступали "Воровайки", відхрестилися від концерту. Водночас призупинився продаж квитків на сайті Concert.ua.

Пілся цього група "Воровайки" на сторінці у Вконтакте оприлюднила відео, де їхній продюсер пояснює сенс пісні "Хохли" і стверджує, що вона присвячена російським "пропагандонам", як Ольга Скабєєва та Дмитро Кисильов.

Своєю чергою заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що впевнений, що якщо у репертуарі гурту є антиукраїнські пісні, то СБУ і Державна прикордонна служба не пропустять їх до України, передає Укрінформ.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко наголосив, що закон — один для всіх.

"Якщо людина не має на даний момент обмежень жодним державним уповноваженим органом, то вони заїдуть. Якщо буде проведена певна робота, яку можуть ініціювати патріотично налаштовані громадяни, або ми, або СБУ винесе відповідне рішення, вони не будуть допущені до території України", - додав Дейнеко.

Політики звернулся до СБУ, аби заборонити виступ гурту.

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Теги: скандал, гурт, Воровайки
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Коментарі 1
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Збирались на Донбас! А ще думки у них можуть бути неправильні. Всіх на поліграф, тільки не той, що слуги народу проходили.
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