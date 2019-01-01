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Затримали автівку, на якій «чорні лісоруби» на Ківерцівщині спричинили аварію, щоб утекти

Затримали автівку, на якій «чорні лісоруби» на Ківерцівщині спричинили аварію, щоб утекти
Учора, 4 грудня, затримали автомобіль, що спричинив аварійну ситуацію, в результаті чого службовий транспорт лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» з’їхав у кювет.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Раніше група оперативного реагування побачила машину у місті Ківерці. Утім, працівники поліції затримали автівку у Рожищі.

Підозрілий автотранспорт затримали для з’ясування обставин та проведення слідчих дій.

Нагадаємо, днями у Ківерцівському районі крадії дубової деревини спричинили аварію, аби втекти від лісової охорони.

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Теги: лісова охорона, Волинь, крадії, ліс, затримання
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