Затримали автівку, на якій «чорні лісоруби» на Ківерцівщині спричинили аварію, щоб утекти





Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.



Раніше група оперативного реагування побачила машину у місті Ківерці. Утім, працівники поліції затримали автівку у Рожищі.



Підозрілий автотранспорт затримали для з’ясування обставин та проведення слідчих дій.



Нагадаємо, днями у Ківерцівському районі крадії дубової деревини спричинили аварію, аби втекти від лісової охорони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 4 грудня, затримали автомобіль, що спричинив аварійну ситуацію, в результаті чого службовий транспорт лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» з’їхав у кювет.Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Раніше група оперативного реагування побачила машину у місті Ківерці. Утім, працівники поліції затримали автівку у Рожищі.Підозрілий автотранспорт затримали для з’ясування обставин та проведення слідчих дій.Нагадаємо, днями у Ківерцівському районі, аби втекти від лісової охорони.

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