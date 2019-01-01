Затримали автівку, на якій «чорні лісоруби» на Ківерцівщині спричинили аварію, щоб утекти
Сьогодні, 15:23
Учора, 4 грудня, затримали автомобіль, що спричинив аварійну ситуацію, в результаті чого службовий транспорт лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» з’їхав у кювет.
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Раніше група оперативного реагування побачила машину у місті Ківерці. Утім, працівники поліції затримали автівку у Рожищі.
Підозрілий автотранспорт затримали для з’ясування обставин та проведення слідчих дій.
Нагадаємо, днями у Ківерцівському районі крадії дубової деревини спричинили аварію, аби втекти від лісової охорони.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Раніше група оперативного реагування побачила машину у місті Ківерці. Утім, працівники поліції затримали автівку у Рожищі.
Підозрілий автотранспорт затримали для з’ясування обставин та проведення слідчих дій.
Нагадаємо, днями у Ківерцівському районі крадії дубової деревини спричинили аварію, аби втекти від лісової охорони.
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