Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:32
Мешканці села Зміїнець Луцького району за власні кошти відремонтували відрізок дороги зі сторони вулиці Нижня.
Про це у групі «Княгининівська громада» у Facebook написала голова громади Олена Твердохліб.
Місцевим вдалося зібрати 58 тисяч гривень. 20 тисяч гривень на щебінь виділила сільська рада.
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Про це у групі «Княгининівська громада» у Facebook написала голова громади Олена Твердохліб.
Місцевим вдалося зібрати 58 тисяч гривень. 20 тисяч гривень на щебінь виділила сільська рада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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