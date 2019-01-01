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Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО

Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО
Мешканці села Зміїнець Луцького району за власні кошти відремонтували відрізок дороги зі сторони вулиці Нижня.

Про це у групі «Княгининівська громада» у Facebook написала голова громади Олена Твердохліб.

Місцевим вдалося зібрати 58 тисяч гривень. 20 тисяч гривень на щебінь виділила сільська рада.

Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО
Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО
Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО
Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО
Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО

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Теги: Княгининвська ОТГ, мешканці села, ремонт дороги
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