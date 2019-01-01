Жителі волинського села за власні кошти відремонтували дорогу. ФОТО





Про це у групі Олена Твердохліб.



Місцевим вдалося зібрати 58 тисяч гривень. 20 тисяч гривень на щебінь виділила сільська рада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Зміїнець Луцького району за власні кошти відремонтували відрізок дороги зі сторони вулиці Нижня.Про це у групі «Княгининівська громада» у Facebook написала голова громадиМісцевим вдалося зібрати 58 тисяч гривень. 20 тисяч гривень на щебінь виділила сільська рада.

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