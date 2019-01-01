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У чергах на кордоні з Польщею – майже 200 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – майже 200 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 5 грудня стоять 195 автівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

У пункті пропуску “Устилуг” застрягли 20 автівок, “Рава-Руська” – 60, “Грушів” – 20, “Шегині” – 35, “Краковець” – 60.

Жодних черг немає на пункті “Угринів” та “Смільниця”.

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Теги: черги, кордон, Польща
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