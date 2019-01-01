У чергах на кордоні з Польщею – майже 200 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



У пункті пропуску “Устилуг” застрягли 20 автівок, “Рава-Руська” – 60, “Грушів” – 20, “Шегині” – 35, “Краковець” – 60.



Жодних черг немає на пункті “Угринів” та “Смільниця”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 5 грудня стоять 195 автівок.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.У пункті пропуску “Устилуг” застрягли 20 автівок, “Рава-Руська” – 60, “Грушів” – 20, “Шегині” – 35, “Краковець” – 60.Жодних черг немає на пункті “Угринів” та “Смільниця”.

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