У чергах на кордоні з Польщею – майже 200 автівок
Сьогодні, 15:38
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 5 грудня стоять 195 автівок.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
У пункті пропуску “Устилуг” застрягли 20 автівок, “Рава-Руська” – 60, “Грушів” – 20, “Шегині” – 35, “Краковець” – 60.
Жодних черг немає на пункті “Угринів” та “Смільниця”.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
У пункті пропуску “Устилуг” застрягли 20 автівок, “Рава-Руська” – 60, “Грушів” – 20, “Шегині” – 35, “Краковець” – 60.
Жодних черг немає на пункті “Угринів” та “Смільниця”.
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