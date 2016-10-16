У Луцьку затримали вантажівку з краденою деревиною дуба

Працівники державної лісової охорони Волинського обласного управління лісого та мисливського господарства сьогодні, 5 грудня, побачили підозрілий автомобіль. Через певний час вантажівку зупинили у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба волинських лісівників.В результаті огляду, проведеного працівниками поліції, підтвердилися підозри про те, що автомобіль навантажений деревиною дуба нелегального походження.Наразі тривають слідчі дії. Встановлюють обставини події та причетних осіб."Сподіваємося на оперативність та об’єктивність слідства, в результаті якого порушники понесуть заслужене покарання.Про подібні ситуації ми повідомляли неодноразово. Останнім часом лісовою охороною було попереджено та виявлено чимало фактів незаконних порубок деревини цінної породи. Всі вони відбувалися у межах Ківерцівського району, де в лісових масивах зосереджена найбільша кількість дубових насаджень.Незаперечним є і факт попиту на крадену лісопродукцію. За даними лісової охорони, на Волині працює чимала кількість нелегальних пилорам, власники яких готові купувати та навіть самі замовляють сировину", - пишуть лісівники.Вони також звертаються до громадян з проханням не ігнорувати підозрілі ситуації, а повідомляти за цілодобовою лінією (0332) 72 00 54. Адже оперативність є запорукою виявлення та отримання достатньої доказової бази у справах про незаконні порубки та перевезення деревини.