Клієнти ПриватБанку подарують диво важкохворим дітям*

Понад 3 000 дітей будуть змушені зустрічати Новий рік у стінах медичних установ. Це тяжкохворі діти, діти з віддалених куточків України та вихованці дитячих будинків.Акція ПриватБанку та Mastercard ”Звичайне диво” покликана зібрати кошти на новорічні привітання цих діток, а також на закупівлю ліків та медичного обладнання для дитячих лікарень.Зареєструвавшсь в акції, клієнти просто роблять покупки із карток ПриватБанку, а з кожної транзакції 1 гривня перераховується на благодійність. Також до кожної благодійної гривні ще по одній додає ПриватБанк та Mastercard.Акція триває до 31 грудня, а вже 1 січня маленьких пацієнтів вітатимуть в обласних лікарнях подарунками. Діти не просто отримають подарунки (а вони дійсно чудові), а й поринуть в атмосферу свята разом із веселими аніматорами: конкурси, розваги та сміх безперечно здатні зігріти в лікарняних стінах. Вже зараз на складах банку на маленьких власників чекає понад тонна подарунків, а в рамках акції обладнання направлено в дитячі медзаклади різних куточків України.“Акція проводиться 3 роки поспіль, і вона, безперечно, найзворушливіша та найтепліша. Минулого року в акції зібрали 1 мільйон і 12 тисяч гривень(!) і додатково ПриватБанк перерахував майже 2,6 млн грн власних коштів для придбання медичного обладнання для всіх дитячих обласних лікарень України, яке було вручене перед Новим роком. Цьогоріч сподіваємося на ще більший результат, приємно, що до акції долучається величезна кількість клієнтів. Кожному з них - подяка за добро. Вірте в дива та творіть їх!”, - розказала, директор благодійного фонду ПриватБанку “Допомагати просто!”.Минулого року подарунки отримали маленькі пацієнти дитячих медзакладів з різних куточків України, в тому числі й Волинської та Рівненської обласних дитячих лікарень.Нагадаємо, учасниками акції можуть стати клієнти – власники будь-якої картки ПриватБанку, відкритої в гривні. Для участі в акції потрібно обов’язково пройти реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону.Загалом збір коштів на благодійність проходить постійно. Це можна зробити через термінал, банкомат, через Приват24 або на сайті Благодійного фонду. Всі внески та витрати прозорі, звіт за витратами можна бачити на сайті фонду. Основними напрямками благодійності були та залишаються допомога важкохворим дітям, дитячим будинкам, бійцям, пораненим в АТО/ООС та захисникам на фронті.Реєструйтеся в акції. Разом творити добро - просто!