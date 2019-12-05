Оштрафували чоловіка, який хотів провезти через «Устилуг» побутову хімію





Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду від 2 грудня, – інформує



Як йдеться у матеріалах справи, 22 липня 2019 року чоловік намагався через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор» провезти засоби гігієни з Польщі в Україну.



Він хотів перевезти 145 одиниць засобів гігієни вагою 50 кг, вартістю понад 12,5 тисяч гривень.



Чоловіка правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності, а товари вилучили.



Підприємливого водія визнали винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, та наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили чоловіка, який хотів провезти незадекларовану побутову хімію зоною спрощеного митного контролю через «Устилуг», але митники завадили цьому.Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду від 2 грудня, – інформує сайт Володимира-Волинського «Княжий Град» Як йдеться у матеріалах справи, 22 липня 2019 року чоловік намагався через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор» провезти засоби гігієни з Польщі в Україну.Він хотів перевезти 145 одиниць засобів гігієни вагою 50 кг, вартістю понад 12,5 тисяч гривень.Чоловіка правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності, а товари вилучили.Підприємливого водія визнали винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, та наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 1700 гривень.

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