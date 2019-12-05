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Оштрафували чоловіка, який хотів провезти через «Устилуг» побутову хімію

Оштрафували чоловіка, який хотів провезти через «Устилуг» побутову хімію
Судили чоловіка, який хотів провезти незадекларовану побутову хімію зоною спрощеного митного контролю через «Устилуг», але митники завадили цьому.

Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду від 2 грудня, – інформує сайт Володимира-Волинського «Княжий Град».

Як йдеться у матеріалах справи, 22 липня 2019 року чоловік намагався через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор» провезти засоби гігієни з Польщі в Україну.

Він хотів перевезти 145 одиниць засобів гігієни вагою 50 кг, вартістю понад 12,5 тисяч гривень.

Чоловіка правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності, а товари вилучили.

Підприємливого водія визнали винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, та наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 1700 гривень.

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Теги: суд, волинянин, Устилуг, контрабанда
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