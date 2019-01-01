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Назвали підприємства на Волині, де цьогоріч гинули працівники

Назвали підприємства на Волині, де цьогоріч гинули працівники
У Волинській області за 11 місяців 2019 року на виробництві в 17 нещасних випадках загинуло 19 працівників, проти 9 за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє управління Держпраці в області.

За галузями виробництва кількість загиблих розподілилась наступним чином:

Автомобільний транспорт – 3 (ТзОВ ВКФ «Віта-Авто», ТзОВ «Мустанг Транс», ТОВ «Транс-Ковельавто»), переробна промисловість – 1 (ДП «Укрспирт» Луцьке МПД), лісове господарство – 1 (ТОВ «ВОЛМА»), машинобудування – 1 (ФОП Тимощук І.Й.).

Окрім того, нещасні випадки траплялися: АПК – 3 (ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», ТзОВ «Городище», СТОВ «Зоря»), СКС – 6 (ТзОВ «ВСЕПОСТАЧ», ГУ Держпродспоживслужби, ЗОШ Городищенської сільради, ТОВ «Клевер Сторс»), вугільна промисловість – 1 (ВП «Шахта «Бужанська), гірничорудна і нерудна промисловість – 1 (ДП «Волиньторф), ЖКГ – 1 («Нововолинськводоканал»), будівництво та промисловість будматеріалів – 1 (ПП «ВВС»).

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Теги: смерть, підприємства
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