На Волині за викрадення мотоцикла хлопця відправили за ґрати на 6 років
Сьогодні, 17:00
На Волині засудили 19-річного хлопця, який опівночі 01 травня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав мотоцикл із обійстя в селі Стобихівка Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжок, чоловік продовжив вчиняти злочини.
Камінь-Каширський районний суд визнав його винним у вчиненні крадіжки мотоцикла, тож найближчих 6 років молодик перебуватиме за ґратами.
Окрім того, наприкінці листопада 2019 року до суду скерували ще один обвинувальний акт – про вчинення ним ще двох незаконних заволодінь транспортними засобами. Далі – знову слово за судом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжок, чоловік продовжив вчиняти злочини.
Камінь-Каширський районний суд визнав його винним у вчиненні крадіжки мотоцикла, тож найближчих 6 років молодик перебуватиме за ґратами.
Окрім того, наприкінці листопада 2019 року до суду скерували ще один обвинувальний акт – про вчинення ним ще двох незаконних заволодінь транспортними засобами. Далі – знову слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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