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На Волині за викрадення мотоцикла хлопця відправили за ґрати на 6 років

На Волині за викрадення мотоцикла хлопця відправили за ґрати на 6 років
На Волині засудили 19-річного хлопця, який опівночі 01 травня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав мотоцикл із обійстя в селі Стобихівка Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжок, чоловік продовжив вчиняти злочини.

Камінь-Каширський районний суд визнав його винним у вчиненні крадіжки мотоцикла, тож найближчих 6 років молодик перебуватиме за ґратами.

Окрім того, наприкінці листопада 2019 року до суду скерували ще один обвинувальний акт – про вчинення ним ще двох незаконних заволодінь транспортними засобами. Далі – знову слово за судом.

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Теги: мотоцикл, суд, Стобихівка
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Коментарі 1
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А Зайцева,яка в стані наркотичного сп'яніння,
вбила 6 людей-10років.
Справедливість по-українські.
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