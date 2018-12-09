На Волині за викрадення мотоцикла хлопця відправили за ґрати на 6 років





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжок, чоловік продовжив вчиняти злочини.



Камінь-Каширський районний суд визнав його винним у вчиненні крадіжки мотоцикла, тож найближчих 6 років молодик перебуватиме за ґратами.



Окрім того, наприкінці листопада 2019 року до суду скерували ще один обвинувальний акт – про вчинення ним ще двох незаконних заволодінь транспортними засобами. Далі – знову слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині засудили 19-річного хлопця, який опівночі 01 травня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав мотоцикл із обійстя в селі Стобихівка Камінь-Каширського району Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжок, чоловік продовжив вчиняти злочини.Камінь-Каширський районний суд визнав його винним у вчиненні крадіжки мотоцикла, тож найближчих 6 років молодик перебуватиме за ґратами.Окрім того, наприкінці листопада 2019 року до суду скерували ще один обвинувальний акт – про вчинення ним ще двох незаконних заволодінь транспортними засобами. Далі – знову слово за судом.

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