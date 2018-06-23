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У Нововолинську неповнолітнього судитимуть за розбій

У Нововолинську неповнолітнього судитимуть за розбій
У Нововолинську 17-річного уродженця одного з сіл Іваничівського району судитимуть за розбій.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Увечері 27 жовтня 2019 року у Нововолинську судимий уже за грабіж юнак разом зі спільником, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, напали на 20-річного перехожого, побили його й відібрали рюкзак з грішми, речами та документами, завдавши потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 7,5 тисячі гривень.

Молодика, який скоїв злочин, перебуваючи на іспитовому терміні, обвинувачують у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

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Теги: розбій, суд
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