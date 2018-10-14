Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів





Незабаром її передадуть для наших захисників на передову, інформує газета



У рамках патріотичної акції «Захисти захисника» школярі Седлищенського ліцею та вчителі упродовж трьох днів плели маскувальну сітку для бійців. Заступниця директора з виховної роботи Людмила Романюк розповіла, що сітка має розмір 8х12 метрів.



«Дістати саму сітку допомогла волонтерка із Любешева Оксана Павлючик. До роботи долучалися всі школярі та вчителі. Приносили з дому білу тканину, частину купляли. Далі різали її на смужки, розміром 5х20 см, та зв’язували», - поінформувала Людмила Василівна.



Загалом для створення такої маскувальної сітки використали майже 10 тисяч смужок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 грудня, у Всесвітній день волонтерів, у Седлищенському ліцеї завершили роботи із плетіння маскувальної сітки.Незабаром її передадуть для наших захисників на передову, інформує газета Нове життя У рамках патріотичної акції «Захисти захисника» школярі Седлищенського ліцею та вчителі упродовж трьох днів плели маскувальну сітку для бійців. Заступниця директора з виховної роботирозповіла, що сітка має розмір 8х12 метрів.«Дістати саму сітку допомогла волонтерка із Любешева. До роботи долучалися всі школярі та вчителі. Приносили з дому білу тканину, частину купляли. Далі різали її на смужки, розміром 5х20 см, та зв’язували», - поінформувала Людмила Василівна.Загалом для створення такої маскувальної сітки використали майже 10 тисяч смужок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію