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Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів

Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів
Сьогодні, 5 грудня, у Всесвітній день волонтерів, у Седлищенському ліцеї завершили роботи із плетіння маскувальної сітки.

Незабаром її передадуть для наших захисників на передову, інформує газета Нове життя.

У рамках патріотичної акції «Захисти захисника» школярі Седлищенського ліцею та вчителі упродовж трьох днів плели маскувальну сітку для бійців. Заступниця директора з виховної роботи Людмила Романюк розповіла, що сітка має розмір 8х12 метрів.

«Дістати саму сітку допомогла волонтерка із Любешева Оксана Павлючик. До роботи долучалися всі школярі та вчителі. Приносили з дому білу тканину, частину купляли. Далі різали її на смужки, розміром 5х20 см, та зв’язували», - поінформувала Людмила Василівна.

Загалом для створення такої маскувальної сітки використали майже 10 тисяч смужок.
Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів
Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів
Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів
Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів


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Теги: волонтерство, допомога, маскувальна сітка
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