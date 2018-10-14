Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів
Сьогодні, 20:30
Сьогодні, 5 грудня, у Всесвітній день волонтерів, у Седлищенському ліцеї завершили роботи із плетіння маскувальної сітки.
Незабаром її передадуть для наших захисників на передову, інформує газета Нове життя.
У рамках патріотичної акції «Захисти захисника» школярі Седлищенського ліцею та вчителі упродовж трьох днів плели маскувальну сітку для бійців. Заступниця директора з виховної роботи Людмила Романюк розповіла, що сітка має розмір 8х12 метрів.
«Дістати саму сітку допомогла волонтерка із Любешева Оксана Павлючик. До роботи долучалися всі школярі та вчителі. Приносили з дому білу тканину, частину купляли. Далі різали її на смужки, розміром 5х20 см, та зв’язували», - поінформувала Людмила Василівна.
Загалом для створення такої маскувальної сітки використали майже 10 тисяч смужок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Незабаром її передадуть для наших захисників на передову, інформує газета Нове життя.
У рамках патріотичної акції «Захисти захисника» школярі Седлищенського ліцею та вчителі упродовж трьох днів плели маскувальну сітку для бійців. Заступниця директора з виховної роботи Людмила Романюк розповіла, що сітка має розмір 8х12 метрів.
«Дістати саму сітку допомогла волонтерка із Любешева Оксана Павлючик. До роботи долучалися всі школярі та вчителі. Приносили з дому білу тканину, частину купляли. Далі різали її на смужки, розміром 5х20 см, та зв’язували», - поінформувала Людмила Василівна.
Загалом для створення такої маскувальної сітки використали майже 10 тисяч смужок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сотні тисяч на благодійність: Покровський підтримав школи, лікарні та правоохоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
Назвали колір 2020 року за версією Pantone
Сьогодні, 20:45
Школярі та вчителі волинської школи сплели величезну маскувальну сітку для воїнів
Сьогодні, 20:30
Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 20:00