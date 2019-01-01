У Ковелі горів кіоск з люстрами
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У Ковелі на вулиці Курбаса горів торговельний кіоск.
Повідомлення про пожежу надійшло 5 грудня о 09:17, - інформує ДСНС у Волинській області.
До місця події були направлені працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста – 4-ої та 19-ої ДПРЧ.
По прибуттю з’ясувалося, що вогонь охопив металевий кіоск з продажу люстр і загрожував поширитися на будівлі, розташовані поруч.
Пожежу локалізували о 09:31, ліквідували – о 09:40. Одночасно співробітники ДСНС здійснювали подачу води на захист сусідніх будівель, завдяки чому вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні кіоски та споруди.
Причину пожежі встановлюють. У результаті пожежі ніхто не постраждав.
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Повідомлення про пожежу надійшло 5 грудня о 09:17, - інформує ДСНС у Волинській області.
До місця події були направлені працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста – 4-ої та 19-ої ДПРЧ.
По прибуттю з’ясувалося, що вогонь охопив металевий кіоск з продажу люстр і загрожував поширитися на будівлі, розташовані поруч.
Пожежу локалізували о 09:31, ліквідували – о 09:40. Одночасно співробітники ДСНС здійснювали подачу води на захист сусідніх будівель, завдяки чому вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні кіоски та споруди.
Причину пожежі встановлюють. У результаті пожежі ніхто не постраждав.
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