У Ковелі горів кіоск з люстрами





Повідомлення про пожежу надійшло 5 грудня о 09:17, - інформує



До місця події були направлені працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста – 4-ої та 19-ої ДПРЧ.



По прибуттю з’ясувалося, що вогонь охопив металевий кіоск з продажу люстр і загрожував поширитися на будівлі, розташовані поруч.



Пожежу локалізували о 09:31, ліквідували – о 09:40. Одночасно співробітники ДСНС здійснювали подачу води на захист сусідніх будівель, завдяки чому вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні кіоски та споруди.



Причину пожежі встановлюють. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Курбаса горів торговельний кіоск.Повідомлення про пожежу надійшло 5 грудня о 09:17, - інформує ДСНС у Волинській області. До місця події були направлені працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста – 4-ої та 19-ої ДПРЧ.По прибуттю з’ясувалося, що вогонь охопив металевий кіоск з продажу люстр і загрожував поширитися на будівлі, розташовані поруч.Пожежу локалізували о 09:31, ліквідували – о 09:40. Одночасно співробітники ДСНС здійснювали подачу води на захист сусідніх будівель, завдяки чому вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні кіоски та споруди.Причину пожежі встановлюють. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

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