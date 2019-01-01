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У Ковелі горів кіоск з люстрами

У Ковелі горів кіоск з люстрами
У Ковелі на вулиці Курбаса горів торговельний кіоск.

Повідомлення про пожежу надійшло 5 грудня о 09:17, - інформує ДСНС у Волинській області.

До місця події були направлені працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста – 4-ої та 19-ої ДПРЧ.

По прибуттю з’ясувалося, що вогонь охопив металевий кіоск з продажу люстр і загрожував поширитися на будівлі, розташовані поруч.

Пожежу локалізували о 09:31, ліквідували – о 09:40. Одночасно співробітники ДСНС здійснювали подачу води на захист сусідніх будівель, завдяки чому вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні кіоски та споруди.

Причину пожежі встановлюють. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

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Теги: Ковель, пожежа, торговельний кіоск
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