Владика Михаїл просить священників та парафіян бути обережними з вогнем у церкві
Сьогодні, 19:27
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звернувся з проханням до священників і мирян, щоб під час Різдвяних святкувань не забували про техніку протипожежної безпеки.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Настоятелям храмів, наголошує керівник єпархією, слід перевірити справність проводки, правильність і доцільність під’єднання додаткових електроприладів. Необхідно здати на повірку всі вогнегасники, а там, де їх нема, негайно придбати. Треба бути особливо обережними з відкритим вогнем, передусім у дерев’яних церквах.
Архієрей благословляє душпастирям у проповіді приділити увагу правилам протипожежної безпеки, як у храмах, так і вдома, щоб загоряння не затьмарило святкової радості.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Настоятелям храмів, наголошує керівник єпархією, слід перевірити справність проводки, правильність і доцільність під’єднання додаткових електроприладів. Необхідно здати на повірку всі вогнегасники, а там, де їх нема, негайно придбати. Треба бути особливо обережними з відкритим вогнем, передусім у дерев’яних церквах.
Архієрей благословляє душпастирям у проповіді приділити увагу правилам протипожежної безпеки, як у храмах, так і вдома, щоб загоряння не затьмарило святкової радості.
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