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Лучан кличуть на обговорення бюджету міста на 2020 рік

Лучан кличуть на обговорення бюджету міста на 2020 рік
Відбудуться громадські слухання з розгляду питання щодо проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.

Громадські слухання відбудуться 16 грудня о 16.00 в Палаці культури міста Луцька.

Нагадаємо, минулоріч слухання щодо бюджету на 2019 рік відбулися 18 грудня.





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Теги: бюджет, Луцьк, громадські слухання
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