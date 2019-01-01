Лучан кличуть на обговорення бюджету міста на 2020 рік
Сьогодні, 18:50
Відбудуться громадські слухання з розгляду питання щодо проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.
Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.
Громадські слухання відбудуться 16 грудня о 16.00 в Палаці культури міста Луцька.
Нагадаємо, минулоріч слухання щодо бюджету на 2019 рік відбулися 18 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.
Громадські слухання відбудуться 16 грудня о 16.00 в Палаці культури міста Луцька.
Нагадаємо, минулоріч слухання щодо бюджету на 2019 рік відбулися 18 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському лісі впіймали крадіїв деревини
Сьогодні, 19:15
Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 19:00
Лучан кличуть на обговорення бюджету міста на 2020 рік
Сьогодні, 18:50
На Волині продають базу відпочинку
Сьогодні, 18:39