Лучан кличуть на обговорення бюджету міста на 2020 рік





Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.



Громадські слухання відбудуться 16 грудня о 16.00 в Палаці культури міста Луцька.



Нагадаємо, минулоріч слухання щодо бюджету на 2019 рік відбулися 18 грудня.











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