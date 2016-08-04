Французи протестують проти нової пенсійної реформи. ФОТО





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У Франції у четвер, 5 грудня, проходить загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи. За підрахунками агентства новин AFP на основі даних поліції та префектур, на вулиці у близько 50 містах вийшли понад 450 тисяч людей. При цьому ця цифра ще не враховує учасників маршу в Парижі. Профспілка CGT заявила про 250 тисяч демонстрантів у столиці країни, хоча ця цифра може бути дещо завищеною, зазначає AFP.



"Ми не бачили такої активності дуже давно. Ми очікуємо, що уряд побачить цю мобілізацію та зрозуміє, що його універсальна система - це погана ідея", - заявив голова профспілки Force Ouvriere Ів Веєр, цитує агенція новин AFP.



Таким чином, цей протест став найбільшим з часів початку виступів "жовтих жилетів" в минулому році. Загалом організатори анонсували 250 акцій. За даними поліції, у Монпельє на протести вийшли 20 тисяч людей, в Нанті - 19 тисяч і 15 тисяч - у Клермон-Феррані.



У деяких містах під час протестів виникли заворушення. За даними телеканалу BFM-TV, у Нанті протестувальники кидали у правоохоронців каміння, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Також подекуди мали місце сутички у Ліоні та Бордо. У столиці, де спочатку марш проходив мирно, протестувальники підпалили трейлер та трощили вітрини. В результаті правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ.



У загальному страйку беруть участь працівники транспортної системи, шкіл, лікарень, поліцейські, адвокати та прибиральники. Страйк паралізував майже все суспільне життя у країні. Як повідомила національна залізнична компанія SNCF, не працюють дев'ять із десяти машиністів потягів.



У Парижі не працює метрополітен, а також закриті такі туристичні місця, як Ейфелева вежа та Версальський палац. Багато людей не змогли доїхати до роботи, у місті зачинена значна кількість ресторанів та кав'ярень. Велика кількість людей пересувається містом велосипедами та електричними скутерами.



На роботу не вийшов кожен другий викладач, повідомило міністерство освіти. Окрім того, страйкують працівники на семи з восьми нафтопереробних заводах. Профспілки транспортної галузі оголосили, що страйк буде продовжений до 9 грудня. Передбачається, що будуть скасовані до 90 відсотків всіх потягів, рух метрополітену також обмежать. Авіакомпанія Air France повідомила про скасування 30 відсотків внутрішніх та 10 відсотків міжнародних рейсів.



Проведення пенсійної реформи було однією з передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона. Вона передбачає об'єднання 40 різних пенсійних програм та зменшення дефіциту пенсійного фонду. Уряд вже заявив, що президент рішуче налаштований щодо цього плану. На наступному тижні прем'єр Едуар Філіпп планує детально пояснити план реформи. Профспілки незадоволені реформою, оскільки багато працівників будуть змушені працювати довше та втратять низку привілеїв.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Французи страйкують проти пенсійної реформи президента Макрона. Подекуди виникли сутички мітингарів з поліцією, не працює транспорт, зачинені школи.Про це пише DW.ua У Франції у четвер, 5 грудня, проходить загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи. За підрахунками агентства новин AFP на основі даних поліції та префектур, на вулиці у близько 50 містах вийшли понад 450 тисяч людей. При цьому ця цифра ще не враховує учасників маршу в Парижі. Профспілка CGT заявила про 250 тисяч демонстрантів у столиці країни, хоча ця цифра може бути дещо завищеною, зазначає AFP."Ми не бачили такої активності дуже давно. Ми очікуємо, що уряд побачить цю мобілізацію та зрозуміє, що його універсальна система - це погана ідея", - заявив голова профспілки Force Ouvriere Ів Веєр, цитує агенція новин AFP.Таким чином, цей протест став найбільшим з часів початку виступів "жовтих жилетів" в минулому році. Загалом організатори анонсували 250 акцій. За даними поліції, у Монпельє на протести вийшли 20 тисяч людей, в Нанті - 19 тисяч і 15 тисяч - у Клермон-Феррані.У деяких містах під час протестів виникли заворушення. За даними телеканалу BFM-TV, у Нанті протестувальники кидали у правоохоронців каміння, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Також подекуди мали місце сутички у Ліоні та Бордо. У столиці, де спочатку марш проходив мирно, протестувальники підпалили трейлер та трощили вітрини. В результаті правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ.У загальному страйку беруть участь працівники транспортної системи, шкіл, лікарень, поліцейські, адвокати та прибиральники. Страйк паралізував майже все суспільне життя у країні. Як повідомила національна залізнична компанія SNCF, не працюють дев'ять із десяти машиністів потягів.У Парижі не працює метрополітен, а також закриті такі туристичні місця, як Ейфелева вежа та Версальський палац. Багато людей не змогли доїхати до роботи, у місті зачинена значна кількість ресторанів та кав'ярень. Велика кількість людей пересувається містом велосипедами та електричними скутерами.На роботу не вийшов кожен другий викладач, повідомило міністерство освіти. Окрім того, страйкують працівники на семи з восьми нафтопереробних заводах. Профспілки транспортної галузі оголосили, що страйк буде продовжений до 9 грудня. Передбачається, що будуть скасовані до 90 відсотків всіх потягів, рух метрополітену також обмежать. Авіакомпанія Air France повідомила про скасування 30 відсотків внутрішніх та 10 відсотків міжнародних рейсів.Проведення пенсійної реформи було однією з передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона. Вона передбачає об'єднання 40 різних пенсійних програм та зменшення дефіциту пенсійного фонду. Уряд вже заявив, що президент рішуче налаштований щодо цього плану. На наступному тижні прем'єр Едуар Філіпп планує детально пояснити план реформи. Профспілки незадоволені реформою, оскільки багато працівників будуть змушені працювати довше та втратять низку привілеїв.

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