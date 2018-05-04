Сергія Притулу нагородили орденом «За заслуги»
Сьогодні, 05:19
З нагоди Міжнародного дня волонтера всього президент відзначив 25 осіб.
Про це повідомляє УНІАН.
Президент України Володимир Зеленський нагородив шоумена Сергія Притулу орденом «За заслуги» з нагоди Міжнародного дня волонтера.
Про це свідчить відповідний указ президента №889/2019.
Волонтера і телеведучого Сергія Притулу Зеленський нагородив орденом «за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність». Зазначається, що президент нагородив всього 25 волонтерів.
Зокрема, трьох волонтерів – орденом «Княгині Ольги» третього ступеня, волонтера Віталія Дайнегу – Хрестом Івана Мазепи.
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Про це повідомляє УНІАН.
Президент України Володимир Зеленський нагородив шоумена Сергія Притулу орденом «За заслуги» з нагоди Міжнародного дня волонтера.
Про це свідчить відповідний указ президента №889/2019.
Волонтера і телеведучого Сергія Притулу Зеленський нагородив орденом «за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність». Зазначається, що президент нагородив всього 25 волонтерів.
Зокрема, трьох волонтерів – орденом «Княгині Ольги» третього ступеня, волонтера Віталія Дайнегу – Хрестом Івана Мазепи.
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