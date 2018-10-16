У місті на Волині відсвяткували 80-річчя педагогічного коледжу. ФОТО





Участь у ньому взяли вчителі, студенти, випускники коледжу різних років та гості, - пише



У фойє РБК розгорнули виставку робіт педагогів, студентів та випускників коледжу. Деякі роботи були виготовлені спеціально до річниці. Як наприклад логотип коледжу виконаний з металу та писанок. Також тут представили картини, фотографії, демонстрували фільми про життя коледжу, представили колекції вишитого одягу, прикрас з бісеру та багато іншого.



Директор закладу Микола Савельєв привітав зі святом усіх присутніх. Він розповів, що в цей день на електронну адресу навчального закладу надійшли сотні вітань з усіх куточків України.



Також директор вручив грамоти педагогам навчального закладу. Привітали вчителів і студентів і також вручили подяки та квіти гості свят: міський голова Петро Саганюк та керуюча справами виконкому Ірина Ліщук, помічник народного депетата Ігоря Гузя Андрій Бокоч, представники управління освіти Волинської ОДА та інші.



Опісля вітань на пристуніх чекав концерт. Приєним сюрпризом став виступ випускників коледжу, учасників гурту “Інші”, який колись підкорбвав сцени України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го грудня відзначили 80-літній ювілей Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського. Свято відбулося у приміщенні районного будинку культури.Участь у ньому взяли вчителі, студенти, випускники коледжу різних років та гості, - пише БУГ. У фойє РБК розгорнули виставку робіт педагогів, студентів та випускників коледжу. Деякі роботи були виготовлені спеціально до річниці. Як наприклад логотип коледжу виконаний з металу та писанок. Також тут представили картини, фотографії, демонстрували фільми про життя коледжу, представили колекції вишитого одягу, прикрас з бісеру та багато іншого.Директор закладупривітав зі святом усіх присутніх. Він розповів, що в цей день на електронну адресу навчального закладу надійшли сотні вітань з усіх куточків України.Також директор вручив грамоти педагогам навчального закладу. Привітали вчителів і студентів і також вручили подяки та квіти гості свят: міський голова Петро Саганюк та керуюча справами виконкому Ірина Ліщук, помічник народного депетата Ігоря Гузя, представники управління освіти Волинської ОДА та інші.Опісля вітань на пристуніх чекав концерт. Приєним сюрпризом став виступ випускників коледжу, учасників гурту “Інші”, який колись підкорбвав сцени України.

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