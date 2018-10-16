вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині відсвяткували 80-річчя педагогічного коледжу. ФОТО

У місті на Волині відсвяткували 80-річчя педагогічного коледжу. ФОТО
5-го грудня відзначили 80-літній ювілей Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського. Свято відбулося у приміщенні районного будинку культури.

Участь у ньому взяли вчителі, студенти, випускники коледжу різних років та гості, - пише БУГ.

У фойє РБК розгорнули виставку робіт педагогів, студентів та випускників коледжу. Деякі роботи були виготовлені спеціально до річниці. Як наприклад логотип коледжу виконаний з металу та писанок. Також тут представили картини, фотографії, демонстрували фільми про життя коледжу, представили колекції вишитого одягу, прикрас з бісеру та багато іншого.

Директор закладу Микола Савельєв привітав зі святом усіх присутніх. Він розповів, що в цей день на електронну адресу навчального закладу надійшли сотні вітань з усіх куточків України.

Також директор вручив грамоти педагогам навчального закладу. Привітали вчителів і студентів і також вручили подяки та квіти гості свят: міський голова Петро Саганюк та керуюча справами виконкому Ірина Ліщук, помічник народного депетата Ігоря Гузя Андрій Бокоч, представники управління освіти Волинської ОДА та інші.

Опісля вітань на пристуніх чекав концерт. Приєним сюрпризом став виступ випускників коледжу, учасників гурту “Інші”, який колись підкорбвав сцени України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: володимир, коледж, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку презентували книгу «Бог дивовижних людей та інших грішників»
Сьогодні, 22:40
Волинянку, яка в'яже шкарпетки для українських військових, привітали з Днем волонтера
Сьогодні, 22:10
У місті на Волині відсвяткували 80-річчя педагогічного коледжу. ФОТО
Сьогодні, 21:36
Сотні тисяч на благодійність: Покровський підтримав школи, лікарні та правоохоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
Назвали колір 2020 року за версією Pantone
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
19 серпень, 17:49
Волинський коледж відсвяткував день «харчовика». ФОТО Волинський коледж відсвяткував день «харчовика». ФОТО
16 жовтень, 2018, 14:28
Волинянку, яка в'яже шкарпетки для українських військових, привітали з Днем волонтера Волинянку, яка в'яже шкарпетки для українських військових, привітали з Днем волонтера
Сьогодні, 22:10
Головну ялинку Володимира знайшли біля сільської школи Головну ялинку Володимира знайшли біля сільської школи
Сьогодні, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*
04 грудень, 10:48
 1
У Луцьку презентували книгу «Бог дивовижних людей та інших грішників»
Сьогодні, 22:40
 0
Волинянку, яка в'яже шкарпетки для українських військових, привітали з Днем волонтера
Сьогодні, 22:10
 0
У місті на Волині відсвяткували 80-річчя педагогічного коледжу. ФОТО
Сьогодні, 21:36
 0
Сотні тисяч на благодійність: Покровський підтримав школи, лікарні та правоохоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8