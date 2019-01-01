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Волинянку, яка в'яже шкарпетки для українських військових, привітали з Днем волонтера

Волинянку, яка в'яже шкарпетки для українських військових, привітали з Днем волонтера
5-го грудня з нагоди Дня волонтера керуюча справами виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Ірина Ліщук завітала до Лідії Тимчишиної, яка надає допомогу нашим захисникам. Жінка зв’язала 538 пар шкарпеток і на цьому не зупиняється.

Про це повідомляють на офіційному сайті Володимира-Волинського.

Не перший рік Лідія Тимчишина дбає про військових, які захищають країну на передовій. А робить вона це, в’яжучи шкарпетки для хлопців, що проводять дні і ночі в окопах.

Її благородна місія показала, що справжня допомога і розуміння даються не стільки коштами, скільки теплом людських сердець та безкорисливою працею.

Ірина Ліщук адресувала волонтерці слова глибокої вдячності та поваги, зичила благополуччя, миру, добра і нових звершень у благородній справі, а також вручила квіти, Подяку міського голови та грошову винагороду.

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Теги: володимир, волонтерка, шкарпетки
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