Волинянку, яка в'яже шкарпетки для українських військових, привітали з Днем волонтера

Ірина Ліщук завітала до Лідії Тимчишиної, яка надає допомогу нашим захисникам. Жінка зв’язала 538 пар шкарпеток і на цьому не зупиняється.



Про це



Не перший рік Лідія Тимчишина дбає про військових, які захищають країну на передовій. А робить вона це, в’яжучи шкарпетки для хлопців, що проводять дні і ночі в окопах.



Її благородна місія показала, що справжня допомога і розуміння даються не стільки коштами, скільки теплом людських сердець та безкорисливою працею.



Ірина Ліщук адресувала волонтерці слова глибокої вдячності та поваги, зичила благополуччя, миру, добра і нових звершень у благородній справі, а також вручила квіти, Подяку міського голови та грошову винагороду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го грудня з нагоди Дня волонтера керуюча справами виконавчого комітету Володимир-Волинської міської радизавітала до, яка надає допомогу нашим захисникам. Жінка зв’язала 538 пар шкарпеток і на цьому не зупиняється.Про це повідомляють на офіційному сайті Володимира-Волинського.Не перший рік Лідія Тимчишина дбає про військових, які захищають країну на передовій. А робить вона це, в’яжучи шкарпетки для хлопців, що проводять дні і ночі в окопах.Її благородна місія показала, що справжня допомога і розуміння даються не стільки коштами, скільки теплом людських сердець та безкорисливою працею.Ірина Ліщук адресувала волонтерці слова глибокої вдячності та поваги, зичила благополуччя, миру, добра і нових звершень у благородній справі, а також вручила квіти, Подяку міського голови та грошову винагороду.

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