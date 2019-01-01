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Волинські школярі плетуть маскувальну сітку для танка

Волинські школярі плетуть маскувальну сітку для танка
Напередодні Всесвітнього дня волонтера тут на методичне об’єднання класних керівників було запрошено волонтера Корпусу Миру «Дизайн мислення» Тея Луцишин.

Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.

Ця американка з українським корінням розповіла про особливості навчання в американській школі, про клуби за інтересами для учнів. Поділилася проєктами, які діяли в її школі, підказала, де шукати нові ідеї для класних керівників. Години роботи методоб’єднання були насичені цікавою й корисною інформацією.

А з волонтеркою Світланою учні та вчителі школи наразі плетуть маскувальну сітку для танка. До неї ще додадуть листи, поробки, гостинці – мед, варення. І усе це згодом поїде до наших солдатів.

«Поки на Сході вирує війна, ми не припиняємо допомагати українській армії», - кажуть у Лищенській школі. І волонтери своїм прикладом надихають у цьому.

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Теги: лище, отг, волонтери
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