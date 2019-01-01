Волинські школярі плетуть маскувальну сітку для танка

Тея Луцишин.



Про це пишуть на



Ця американка з українським корінням розповіла про особливості навчання в американській школі, про клуби за інтересами для учнів. Поділилася проєктами, які діяли в її школі, підказала, де шукати нові ідеї для класних керівників. Години роботи методоб’єднання були насичені цікавою й корисною інформацією.



А з волонтеркою Світланою учні та вчителі школи наразі плетуть маскувальну сітку для танка. До неї ще додадуть листи, поробки, гостинці – мед, варення. І усе це згодом поїде до наших солдатів.



«Поки на Сході вирує війна, ми не припиняємо допомагати українській армії», - кажуть у Лищенській школі. І волонтери своїм прикладом надихають у цьому.

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