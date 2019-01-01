Волинські школярі плетуть маскувальну сітку для танка
05 грудень, 23:23
Напередодні Всесвітнього дня волонтера тут на методичне об’єднання класних керівників було запрошено волонтера Корпусу Миру «Дизайн мислення» Тея Луцишин.
Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Ця американка з українським корінням розповіла про особливості навчання в американській школі, про клуби за інтересами для учнів. Поділилася проєктами, які діяли в її школі, підказала, де шукати нові ідеї для класних керівників. Години роботи методоб’єднання були насичені цікавою й корисною інформацією.
А з волонтеркою Світланою учні та вчителі школи наразі плетуть маскувальну сітку для танка. До неї ще додадуть листи, поробки, гостинці – мед, варення. І усе це згодом поїде до наших солдатів.
«Поки на Сході вирує війна, ми не припиняємо допомагати українській армії», - кажуть у Лищенській школі. І волонтери своїм прикладом надихають у цьому.
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Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Ця американка з українським корінням розповіла про особливості навчання в американській школі, про клуби за інтересами для учнів. Поділилася проєктами, які діяли в її школі, підказала, де шукати нові ідеї для класних керівників. Години роботи методоб’єднання були насичені цікавою й корисною інформацією.
А з волонтеркою Світланою учні та вчителі школи наразі плетуть маскувальну сітку для танка. До неї ще додадуть листи, поробки, гостинці – мед, варення. І усе це згодом поїде до наших солдатів.
«Поки на Сході вирує війна, ми не припиняємо допомагати українській армії», - кажуть у Лищенській школі. І волонтери своїм прикладом надихають у цьому.
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