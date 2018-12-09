Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
Сьогодні, 08:27
У четвер, 5 грудня, рожищенські школярі вчилися виготовляти воскові свічки.
Цікавий майстер-клас з виготовлення воскових свічок став відмінним рішенням для продовження тематичного заняття з образотворчого мистецтва школярів 4-А класу (класовод Ірина Фітковська) Рожищенської школи №2, - пише Волинь 24.
Спочатку чудова майстриня Вікторія Бандура розповіла дітям історію появи свічок та їх різновиди. Для наочності продемонструвала приклади готових робіт
Майстер-клас дав змогу хлопчикам і дівчаткам зануритися в чарівну атмосферу створення свічок своїми руками та вдосталь пофантазувати.
У класі панувала неймовірна атмосфера. І це прекрасно, адже спільна творчість зближує і найголовніше - у кожного учня залишився чудовий подарунок на пам'ять.
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Цікавий майстер-клас з виготовлення воскових свічок став відмінним рішенням для продовження тематичного заняття з образотворчого мистецтва школярів 4-А класу (класовод Ірина Фітковська) Рожищенської школи №2, - пише Волинь 24.
Спочатку чудова майстриня Вікторія Бандура розповіла дітям історію появи свічок та їх різновиди. Для наочності продемонструвала приклади готових робіт
Майстер-клас дав змогу хлопчикам і дівчаткам зануритися в чарівну атмосферу створення свічок своїми руками та вдосталь пофантазувати.
У класі панувала неймовірна атмосфера. І це прекрасно, адже спільна творчість зближує і найголовніше - у кожного учня залишився чудовий подарунок на пам'ять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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