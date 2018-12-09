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Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО

Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
У четвер, 5 грудня, рожищенські школярі вчилися виготовляти воскові свічки.

Цікавий майстер-клас з виготовлення воскових свічок став відмінним рішенням для продовження тематичного заняття з образотворчого мистецтва школярів 4-А класу (класовод Ірина Фітковська) Рожищенської школи №2, - пише Волинь 24.

Спочатку чудова майстриня Вікторія Бандура розповіла дітям історію появи свічок та їх різновиди. Для наочності продемонструвала приклади готових робіт

Майстер-клас дав змогу хлопчикам і дівчаткам зануритися в чарівну атмосферу створення свічок своїми руками та вдосталь пофантазувати.

У класі панувала неймовірна атмосфера. І це прекрасно, адже спільна творчість зближує і найголовніше - у кожного учня залишився чудовий подарунок на пам'ять.

Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО

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Теги: рожище, діти, школярі, свічки, воск
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