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У 2019 році виявлено 8 випадків розголошення лікарської таємниці

У 2019 році виявлено 8 випадків розголошення лікарської таємниці
В Україні за 2019 рік заведено 8 кримінальних справ за фактом незаконного розголошення лікарської таємниці.

Про це УНН повідомили в ГПУ у відповідь на запит.

Так, з січня по листопад 2019 року в Україні обліковано 8 кримінальних проваджень за ст. 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці) Кримінального кодексу України. Загалом зареєстровано 10 кримінальних проваджень, з яких закрито 2, зокрема, за відсутністю складу злочину.

Додамо, що у 2018 році було обліковано 3 кримінальні провадження через незаконне розголошення лікарської таємниці.

Загалом було зареєстровано 5, з яких закрито 2 кримінальні провадження.

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Теги: лікарі, таємниця, прокуратура
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