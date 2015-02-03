У 2019 році виявлено 8 випадків розголошення лікарської таємниці





Про це



Так, з січня по листопад 2019 року в Україні обліковано 8 кримінальних проваджень за ст. 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці) Кримінального кодексу України. Загалом зареєстровано 10 кримінальних проваджень, з яких закрито 2, зокрема, за відсутністю складу злочину.



Додамо, що у 2018 році було обліковано 3 кримінальні провадження через незаконне розголошення лікарської таємниці.



Загалом було зареєстровано 5, з яких закрито 2 кримінальні провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за 2019 рік заведено 8 кримінальних справ за фактом незаконного розголошення лікарської таємниці.Про це УНН повідомили в ГПУ у відповідь на запит.Так, з січня по листопад 2019 року в Україні обліковано 8 кримінальних проваджень за ст. 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці) Кримінального кодексу України. Загалом зареєстровано 10 кримінальних проваджень, з яких закрито 2, зокрема, за відсутністю складу злочину.Додамо, що у 2018 році було обліковано 3 кримінальні провадження через незаконне розголошення лікарської таємниці.Загалом було зареєстровано 5, з яких закрито 2 кримінальні провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію