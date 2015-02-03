У 2019 році виявили 8 випадків розголошення лікарської таємниці
Сьогодні, 07:12
В Україні за 2019 рік завели 8 кримінальних справ за фактом незаконного розголошення лікарської таємниці.
Про це УНН повідомили в ГПУ у відповідь на запит.
Так, з січня по листопад 2019 року в Україні обліковано 8 кримінальних проваджень за ст. 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці) Кримінального кодексу України. Загалом зареєстровано 10 кримінальних проваджень, з яких закрито 2, зокрема, за відсутністю складу злочину.
Додамо, що у 2018 році було обліковано 3 кримінальні провадження через незаконне розголошення лікарської таємниці.
Загалом було зареєстровано 5, з яких закрито 2 кримінальні провадження.
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Про це УНН повідомили в ГПУ у відповідь на запит.
Так, з січня по листопад 2019 року в Україні обліковано 8 кримінальних проваджень за ст. 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці) Кримінального кодексу України. Загалом зареєстровано 10 кримінальних проваджень, з яких закрито 2, зокрема, за відсутністю складу злочину.
Додамо, що у 2018 році було обліковано 3 кримінальні провадження через незаконне розголошення лікарської таємниці.
Загалом було зареєстровано 5, з яких закрито 2 кримінальні провадження.
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