День Святої Катерини: як ворожити з 6 на 7 грудня





Як ворожити на День Святої Катерини, аби дізнатися свою долю, повідомляють



Свята Катерина – покровителька кохання та шлюбу. Вважається, що у молодості їй наснився пророчий сон, у якому вона побачила свого Небесного нареченого, Ісуса Христа. Коли ж дівчина прокинулась, на її руці був справжній перстень. Тож тепер вважається, що сни, які ми бачимо напередодні Дня Святої Катерини, є пророчими.



Кращі ворожіння на День Катерини



Як побачити нареченого уві сні?



Візьміть скоринку хліба, що залишилась з вечері. Вона знадобиться для магічного ритуалу. Покладіть її під подушку та скажіть: Суджений, ряджений, швидше приходь, я тебе нагодую. За давнім повір’ям, дівчині обов’язково насниться її майбутній чоловік.



Як дізнатись про його багатство



Покладіть до горщика із крупою вироби з різних матеріалів: залізні, срібні та золоті. Якщо дівчина витягне золото, її майбутній чоловік буде багатієм. А як залізо, то доведеться жити доволі скромно.



Коли чекати на весілля?



Ворожіння на воді. Звичайна вода допомагала дівчині зрозуміти, чи довго ще залишатися незаміжньою. Вранці треба набрати чистої води та вмитися однією долонею. Якщо поверхня швидко заспокоїться, це означає, що дівчина незабаром зустріне кохання свого життя. Інакше доведеться почекати на весілля.



Ворожіння на вишневих гілках. Їх зрізали у чужому садку та ставили у воду. Як заквітне до Різдва – незабаром під вінець. Лише набухли бруньки? Дівчина зустріне кохання вже цього року, однак квапитись з весіллям не варто. Якщо гілочка не заквітне до 14 січня, то доведеться ще почекати на свого майбутнього чоловіка.

Ворожіння зі стрічкою та каблучкою. Зберіться з дівчатами та розкладіть на столі різні речі. Загадайте, яке значення вони мають. Наприклад, каблучка – до весілля. А стрічка – ще рік чекати на заміжжя. Накрийте речі посудом. Кожна дівчина обирає один зі схованих предметів, який і розповість про майбутнє.



Як дізнатися майбутнє?



Як сонце сяде, загадайте питання, яке вас цікавить, та виходьте на вулицю. Прислухайтесь до розмов перехожих. У їхніх словах і почуєте відповідь.



Вважають, якщо поставити у День Святої Катерини свічку у церкві та помолитися святій, ви швидко знайдете кохання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День Катерини – особливий у житті кожної дівчини. Адже напередодні свята можна побачити свого майбутнього чоловіка: у ніч з 6 на 7 грудня сняться віщі сни.Як ворожити на День Святої Катерини, аби дізнатися свою долю, повідомляють Факти Свята Катерина – покровителька кохання та шлюбу. Вважається, що у молодості їй наснився пророчий сон, у якому вона побачила свого Небесного нареченого, Ісуса Христа. Коли ж дівчина прокинулась, на її руці був справжній перстень. Тож тепер вважається, що сни, які ми бачимо напередодні Дня Святої Катерини, є пророчими.Візьміть скоринку хліба, що залишилась з вечері. Вона знадобиться для магічного ритуалу. Покладіть її під подушку та скажіть: Суджений, ряджений, швидше приходь, я тебе нагодую. За давнім повір’ям, дівчині обов’язково насниться її майбутній чоловік.Покладіть до горщика із крупою вироби з різних матеріалів: залізні, срібні та золоті. Якщо дівчина витягне золото, її майбутній чоловік буде багатієм. А як залізо, то доведеться жити доволі скромно.Звичайна вода допомагала дівчині зрозуміти, чи довго ще залишатися незаміжньою. Вранці треба набрати чистої води та вмитися однією долонею. Якщо поверхня швидко заспокоїться, це означає, що дівчина незабаром зустріне кохання свого життя. Інакше доведеться почекати на весілля.Їх зрізали у чужому садку та ставили у воду. Як заквітне до Різдва – незабаром під вінець. Лише набухли бруньки? Дівчина зустріне кохання вже цього року, однак квапитись з весіллям не варто. Якщо гілочка не заквітне до 14 січня, то доведеться ще почекати на свого майбутнього чоловіка.Ворожіння зі стрічкою та каблучкою. Зберіться з дівчатами та розкладіть на столі різні речі. Загадайте, яке значення вони мають. Наприклад, каблучка – до весілля. А стрічка – ще рік чекати на заміжжя. Накрийте речі посудом. Кожна дівчина обирає один зі схованих предметів, який і розповість про майбутнє.Як сонце сяде, загадайте питання, яке вас цікавить, та виходьте на вулицю. Прислухайтесь до розмов перехожих. У їхніх словах і почуєте відповідь.Вважають, якщо поставити у День Святої Катерини свічку у церкві та помолитися святій, ви швидко знайдете кохання.

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