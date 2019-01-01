вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі зібрали маже 16 тисяч злотих на ремонт волинського костелу

У Польщі зібрали маже 16 тисяч злотих на ремонт волинського костелу
У замку Тарновських у Тарнобжезі (Республіка Польща) відбувся благодійний аукціон, де зібрали 16 тисяч злотих, які передадуть на ремонт костелу в Любешові.

Про це йдеться на сайті Monitor Info.

Загалом продали 35 робіт, які передали польські та українські художники. Можна було придбати картини, пастелі, акварелі, графіку та рисунки, зокрема, Кшиштофа Бартніка, Кароліни Беднарської, Станіслава Дзюбака, Йоланти Якіми-Зерек, Катерини Корнійчук, Мацея Маєвського, Олександра Ольхова, Олександри Опалінської, Наталії Пастушенко, Яна Роцького, Маріяна Рузамського, Марка Сака, Мізала Смулки, Сабіни Унгегхойєр-Дись, Божени Войтович-Слензак, Яна Зярновського та Олександри Зуби-Бенн.

Найбільший інтерес учасників торгів викликав юнацький малюнок Маріана Рузамського, який художник написав, коли йому було 15 років. Щасливий покупець придбав його за тисячу злотих. Найвищу ціну, 2100 злотих, організатори отримали за картину церкви в Мєхоціні, намальовану українським художником Олександром Ольховим.

На торгах зібрали майже 16 тисяч злотих. Кошти пожертвують на терміновий ремонт костелу в Любешові та на допомогу місцевим парафіянам.

«Ми не очікували такого хорошого результату. Я дуже радий, що всі отримали роботи з верхньої полиці, а при нагоді зробили добру справу для наших земляків. Я щасливий, що вдалося реалізувати нашу зі Станіславом Дзюбаком ідею, – каже голова Історичного товариства в Тарнобжегу Тадеуш Зих, який проводив аукціон. – Дякую всім, хто проявив щедрість та почуття краси».

Ідея підтримати співвітчизників в Україні виникла після розмови з отцем Анджеєм Квічалею, який вже 18 років є парохом парафії Святих Кирила і Мефодія в Любешові на Волині. Місцева польська громада нараховує лише 35 осіб. Парафіяни не в змозі самостійно зібрати кошти на ремонт храму та монастиря. Нині найактуальнішим питанням є ремонт даху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: костел, Любешів, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть обговорити бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 10:13
На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:59
У Польщі зібрали маже 16 тисяч злотих на ремонт волинського костелу
Сьогодні, 09:47
Звільняють директорку луцької «Ласки»
Сьогодні, 09:28
Що «болить» лучанам: депутат Покровський назвав ТОП-5 проблем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
У селищі на Волині ремонтують пішохідний міст через річку. ФОТО У селищі на Волині ремонтують пішохідний міст через річку. ФОТО
01 листопад, 00:35
До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО
01 жовтень, 04:28
Любешівський коледж, в якому обвалилася стіна, відремонтують майже за 20 мільйонів Любешівський коледж, в якому обвалилася стіна, відремонтують майже за 20 мільйонів
19 вересень, 16:40
17 років будували і ще 5 – оздоблювали: краєзнавець дослідив історію костелу на Волині. ФОТО 17 років будували і ще 5 – оздоблювали: краєзнавець дослідив історію костелу на Волині. ФОТО
16 вересень, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік
Сьогодні, 10:44
 0
У Любомльському районі – новий керівник відділу поліції
Сьогодні, 10:24
 0
Порошенко дав поради Зеленському перед нормандським самітом
Сьогодні, 10:15
 0
Лучан кличуть обговорити бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 10:13
 0
На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:59
 0
Медіа
відео
1/8