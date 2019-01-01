У Польщі зібрали маже 16 тисяч злотих на ремонт волинського костелу





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Загалом продали 35 робіт, які передали польські та українські художники. Можна було придбати картини, пастелі, акварелі, графіку та рисунки, зокрема, Кшиштофа Бартніка, Кароліни Беднарської, Станіслава Дзюбака, Йоланти Якіми-Зерек, Катерини Корнійчук, Мацея Маєвського, Олександра Ольхова, Олександри Опалінської, Наталії Пастушенко, Яна Роцького, Маріяна Рузамського, Марка Сака, Мізала Смулки, Сабіни Унгегхойєр-Дись, Божени Войтович-Слензак, Яна Зярновського та Олександри Зуби-Бенн.



Найбільший інтерес учасників торгів викликав юнацький малюнок Маріана Рузамського, який художник написав, коли йому було 15 років. Щасливий покупець придбав його за тисячу злотих. Найвищу ціну, 2100 злотих, організатори отримали за картину церкви в Мєхоціні, намальовану українським художником Олександром Ольховим.



На торгах зібрали майже 16 тисяч злотих. Кошти пожертвують на терміновий ремонт костелу в Любешові та на допомогу місцевим парафіянам.



«Ми не очікували такого хорошого результату. Я дуже радий, що всі отримали роботи з верхньої полиці, а при нагоді зробили добру справу для наших земляків. Я щасливий, що вдалося реалізувати нашу зі Станіславом Дзюбаком ідею, – каже голова Історичного товариства в Тарнобжегу Тадеуш Зих, який проводив аукціон. – Дякую всім, хто проявив щедрість та почуття краси».



Ідея підтримати співвітчизників в Україні виникла після розмови з отцем Анджеєм Квічалею, який вже 18 років є парохом парафії Святих Кирила і Мефодія в Любешові на Волині. Місцева польська громада нараховує лише 35 осіб. Парафіяни не в змозі самостійно зібрати кошти на ремонт храму та монастиря. Нині найактуальнішим питанням є ремонт даху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У замку Тарновських у Тарнобжезі (Республіка Польща) відбувся благодійний аукціон, де зібрали 16 тисяч злотих, які передадуть на ремонт костелу в Любешові.Про це йдеться на сайті Monitor Info Загалом продали 35 робіт, які передали польські та українські художники. Можна було придбати картини, пастелі, акварелі, графіку та рисунки, зокрема, Кшиштофа Бартніка, Кароліни Беднарської, Станіслава Дзюбака, Йоланти Якіми-Зерек, Катерини Корнійчук, Мацея Маєвського, Олександра Ольхова, Олександри Опалінської, Наталії Пастушенко, Яна Роцького, Маріяна Рузамського, Марка Сака, Мізала Смулки, Сабіни Унгегхойєр-Дись, Божени Войтович-Слензак, Яна Зярновського та Олександри Зуби-Бенн.Найбільший інтерес учасників торгів викликав юнацький малюнок Маріана Рузамського, який художник написав, коли йому було 15 років. Щасливий покупець придбав його за тисячу злотих. Найвищу ціну, 2100 злотих, організатори отримали за картину церкви в Мєхоціні, намальовану українським художником Олександром Ольховим.На торгах зібрали майже 16 тисяч злотих. Кошти пожертвують на терміновий ремонт костелу в Любешові та на допомогу місцевим парафіянам.«Ми не очікували такого хорошого результату. Я дуже радий, що всі отримали роботи з верхньої полиці, а при нагоді зробили добру справу для наших земляків. Я щасливий, що вдалося реалізувати нашу зі Станіславом Дзюбаком ідею, – каже голова Історичного товариства в Тарнобжегу, який проводив аукціон. – Дякую всім, хто проявив щедрість та почуття краси».Ідея підтримати співвітчизників в Україні виникла після розмови з отцем, який вже 18 років є парохом парафії Святих Кирила і Мефодія в Любешові на Волині. Місцева польська громада нараховує лише 35 осіб. Парафіяни не в змозі самостійно зібрати кошти на ремонт храму та монастиря. Нині найактуальнішим питанням є ремонт даху.

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