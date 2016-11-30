На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень

Протягом одинадцяти місяців 2019 року на Волині до держбюджету сплатили 279,4 мільйона гривень військового збору. Таким чином, фінансовий внесок області на підтримку обороноздатності країни на 18,2 відсотка перевищує аналогічні показники минулого року.Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.«Кожен відповідальний та свідомий свого обов’язку громадянин розуміє, що національна безпека та оборона потребують належної фінансової підтримки. Тому працюючи легально, кожна наймана особа зі свого офіційного заробітку робить особистий фінансовий внесок задля підтримки національної армії. Варто особливо подякувати волинським працедавцям. котрі працюють у правовому полі, використовують офіційно зареєстрованих найманих працівників, сплачуючи всі передбачені законом податки і збори. Завдяки взаємній відповідальності – працівників та їх роботодавців, держава спроможна фінансувати заходи національної безпеки та соціально-економічні програми», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіУ січні-листопаді 2019 року найбільшу суму військового збору сплачено у м. Луцьку –120,5 мільйона гривень, на території Луцького району – 21,9 мільйона гривень, у м. Ковель – понад 15,9 мільйона гривень, у м. Володимир-Волинський – 15,1 мільйона гривень військового збору, у м. Нововолинськ – понад 13 мільйонів гривень військового збору.