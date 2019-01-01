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Лучан кличуть обговорити бюджет на 2020 рік

Лучан кличуть обговорити бюджет на 2020 рік
У Луцьку відбудуться громадські слухання щодо проєкту бюджету на 2020 рік.

Про це йдеться на сайті мерії.

Так, 16 грудня 2019 року в актовому залі Палацу культури відбудуться громадські слухання з розгляду проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.

Початок заходу - о 16:00.

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Теги: бюджет, громадські слухання, Луцьк
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