Лучан кличуть обговорити бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 10:13
У Луцьку відбудуться громадські слухання щодо проєкту бюджету на 2020 рік.
Про це йдеться на сайті мерії.
Так, 16 грудня 2019 року в актовому залі Палацу культури відбудуться громадські слухання з розгляду проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.
Початок заходу - о 16:00.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Так, 16 грудня 2019 року в актовому залі Палацу культури відбудуться громадські слухання з розгляду проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.
Початок заходу - о 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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