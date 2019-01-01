Лучан кличуть обговорити бюджет на 2020 рік





Про це йдеться на сайті мерії.



Так, 16 грудня 2019 року в актовому залі Палацу культури відбудуться громадські слухання з розгляду проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.



Початок заходу - о 16:00.

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