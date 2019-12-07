Куди піти на вихідних у Луцьку 6 – 8 грудня: добірка найцікавіших заходів у місті

Зима несподівано накрила Луцьк мінливими морозами у перемішку із дощем, снігом та сонцем. Така неоднозначна погода – не привід розчаровуватися і лишатися вдома на вихідних, адже вони обіцяють бути ну дуууже насиченими, як у культурному, так і у розважальному планах. Цього тижня організатори заходів підготували особливу програму для місцевих та гостей, тож поки погода не може визначитися вона – «зима» чи ще «осінь» нам з вами варто обрати чим зайнятися на цих вихідних.підготувало добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і круто відпочити, розважитись чи «прокачати» свій мозок.Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: 18:30Початок: Книгарня «Є» ЛУЦЬКЩо обіцяють: Це вже друга лекція Тетяни Яцечко-Блаженко в рамках проекту «Луцьк в «доінтернетну» еру або моє місто 80/90/05». Під час заходу лекторка розповість про Луцьк у дев'яності. Яким було місто? Як і де проводили час лучани? Що цікавого відбувалось?Про атмосферу, культурне і богемне життя, популярні заклади також коротко розкажуть запрошені гості.У результаті проекту планується поява нових цікавих туристичних маршрутів, які б могли більше популяризувати регіон, а також друкованих видань.Тетяна Яцечко-Блаженко – дослідниця історії Волині, історикиня, співавторка проектів про волинську генеалогію «Lodomeria» та «(Не)відомі волиняни».Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 20:00Що обіцяють: Завдяки постійному зростанню виконавчої майстерності музикантів - бас-гітара, своєю багатогранністю все частіше й частіше проявляє себе як самодостатній і сольний інструмент.Майстер-класи басиста і композитора Сергія Радзецького є хорошою можливістю переконатися в цьому і розглянути обладнання Gallien Krueger - не тільки з технічної сторони, а й побачити в ньому творчого помічника в реалізації композиторських і виконавчих ідей.Музична програма заходу об'єднала в собі: авторські композиції, фантазії на популярні мелодії, трактування фортепіанних творів Шопена і навіть переклади лютневої музики XVI століття.Протягом майстер-класу, відвідувачів чекає:- презентація стилю виконання (відкриття бас-гітари як сольного інструменту)- спілкування і відповіді на запитання- подарунки і сувеніри для публіки від бренду «Gallien-Krueger»Вхід Вільний. Бронювання 050-8802-555.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: вул. Карбишева 10, таунхауси «Ефект» ( навпроти Адрегалін Сіті)Початок: 16:15Що обіцяють: В’язання гачком – це вид творчості, популярніть якого стрімко набирає оберти у наш час. На цій зустрічі будуть в’язати іграшки для своїх маленьких чад або ж це може бути подарунок зроблений своїми руками до дня Св. Миколая або новорічних свят. Таке рукоділля під силу кожному, а ті, хто ще тільки початківець у цій справі, можете покластися на майстра.Вартість однієї зустрічі 75 грн. Для створення іграшки потрібно 2-і зустрічі, які будуть проводитись щочетверга та щоп’ятниці о 16:15 год у сімейному клубі «Зернятко». У вартість входять всі матеріали на виготовлення іграшки. Деталі та реєстрація за номером: 0 (66) 505 65 60.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Вечір п’ятниці пропонують провести у компанії хороших друзів під запальні ритми «Чорних черешень». Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власноруч красуні ялинки! Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають!Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Галерея мистецтвПочаток: 16:00Що обіцяють: Запрошують на відкриття виставки малярства «МОЇ ПЛЕНЕРИ» Тетяни Мялковської, що відбудеться у нижньому залі Галереї Мистецтв ВОНСХУ за адресою: вул. Лесі Українки 24а. Обіцяють неймовірну порцію естетичної насолоди.Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: «Ну от і дочекались! Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи :) Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику», – анонсують організатори. Обіцяють гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та море пива.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вул. Залізнична, 9).Початок: 18:00Що обіцяють: Вхід — благодійний внесок від 50 грн.Цим показом гармидерівці продовжують акцію збору коштів на облаштування конструкції-підвищення для комфортного огляду глядачами сценічних дійств у «ГаРмИдЕр ангар-stage».Радять поспішити забронювати місця за номером: +380997400276.Подія:Тип заходу: ЗабаваМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Забава «Губами Ляп Шоу» набирає обертів. Уже відбулись перші дві серії вечірки. Щоразу у клубі «Оболонь» зголошуються по 7-9 учасників і це вельми тішить організаторів. Тим, хто ще вагається, радять все ж завітати і взяти участь. Подарунки, до речі, надають партнери – «Козацька Рада» та «Marengo». Кожен із учасників автоматичного отримує котрийсь із цих напоїв. А в самій забаві нічого немає складного - вам потрібно всього-навсього пригадати куплет-приспів вашої улюбленої пісні і під фонограму артистично «повикабелюватись». Тобто не треба володіти якимись надзвичайними вокальними здібностями, а лише бути готовим і самому відірватись, і людям мати від чого покайфувати та за що поплескати. Нагадують, що це щомісячний сезонний проект, який триватиме від жовтня до травня. А в кінці збератимуть переможців кожного відбіркового і розіграють якийсь крутезний подарунок.Подія:Тип заходу: ПрезентаціяМісце: Книгарня «Є»Початок: 17:00.Що обіцяють: Книгарня «Є», видавництво Discursus та Міжнародний літературний фестиваль Фронтера запрошують на презентацію книжки художнього репортажу Олега Криштопи «Останні українці Польщі». Модерує Anna Danylchuk.Українці, які з діда-прадіда жили на своїх землях, після Другої світової війни опинилися відділені від співвітчизників українсько-польським кордоном. Багатьох із них депортували 1947 року в рамках акції «Вісла» на північ і захід Польщі – доти німецькі землі.Репортажист Олег Криштопа проїхав Польщею, щоби поспілкуватися з українцями, для яких Україна є більш уявною, ніж реальною, є радше краєм спогадів, аніж намірів. У книжці «Останні українці Польщі» вони розповідають про те, чого зазнали під час переселення, як берегли свою ідентичність у чужій країні, яким було і є ставлення до них поляків. Де вони відчувають свій дім? Чи виростуть їхні внуки українцями? Чим відрізняються від українців у Польщі – емігрантів останніх хвиль?Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Творчий дует, що грає джаз. Хіти, перевірені часом, які полюбляє не одне покоління слухачів та музикантів.Ruslana Moklytsia - джазова співачка, є вокалісткою групи «Carlos Bandos», учасниця міжнародних джазових фестивалів. Alexey Lazarev - гітарист, використовує техніку акустичного fingerstyle та джазового акомпоніменту. Починаючи з 2011 року реалізовує себе сольно та у складі різних колективів. Дует створений у червні 2019, але відразу активно почав свій концертний шляхВхід 50 грн. Бронювання за телефоном 050 880 2555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Pub OldskullПочаток: 21:00Що обіцяють: Вперше в Олдскулі виступатиме пост-роковий гурт Index. Хлопці зібралися рівно рік тому, в грудні 2018. Початковий склад був гітара, бас і барабани. Від вокалу хлопці відмовились, як у гарних традиціях пост-року. Кілька пісень були створені в такому складі проте згодом хлопці вирішили додати ще одну гітару. Склад: ритм- гітара Богдан Боровик; соло- гітара Рома Грисюк; бас- гітара Діма Гіль; барабани - Паша Веснянка.Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени ПчілкиПочаток: 14:00Що обіцяють: Запрошують на лекцію «О.П.Блаватська про синтез науки, релігії та філософії», яка відбудеться в період експозиції виставки «Невичерпне Джерело» у Волинській обласній науковій бібліотеці ім.О.Пчілки, присвяченої 130 річниці виходу в світ «Ключа до Теософії» О.П.Блаватської, її життю та творчості.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: PRO Business HUB. Kryvui Val, ЛуцькПочаток: 12:00Що обіцяють: Успішний бізнес майбутнього – це бізнес, побудований на фундаменті з вдалих комунікацій, на соціальних навичках керівника та команди з урахуванням емоційного інтелекту.Запрошують на комплексний тренінг з soft skills, який допоможе з'ясувати відповіді на найпопулярніші питання всіх бізнес-книг та відео в YouTube (та активно використовувати в особистих та бізнесових практиках):1. Що важливіше для успіху : тверді чи гнучкі навички?2. Навички майбутнього для кар’єри: вимоги роботодавців.3. Як і для чого «прокачувати» емоційний інтелект?4. Як знайти мотивацію – для себе та персоналу?5. Техніки постановки цілей та інструменти їх досягнення6. Як не «спригнути» з обраного шляху?Тренери — кандидат економічних наук, бізнес-тренерка, арт-коуч Nelia Genevi (Неля Герасимяк) та менеджерка та тренерка з комунікацій, менеджер з комунікацій в Львівська освітня фундація, викладачка Український католицький університет UCuniversity (м. Львів) Ольга Лалак.Вартість: 450 грн при попередній реєстрації та оплаті, в день заходу – 500 грн.5168 7422 0115 4816 (Картка ПриватБанку, отримувач — Анастасія Кривеха). Дружня кава включена в рахунок.Всім зареєстрованим учасникам тренінгу додатково прийде підтвердження та адреса проведення заходу. Довідки за телефоном: 0986592479.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Арт-кафе «Стоп-Кадр» Карбишева 1, Луцьк, 43024Початок: 19:00Що обіцяють: Музиканти лейблу Napalm Records та переможці фестивалю WACKEN Open Air - гурт MOTANKA презентують дебютний альбом 8 грудня у Луцьку.В рамках туру вже заплановані концерти в Україні та Німеччині.Гурт грає в жанрі “містичний метал”, використовуючи сучасну електроніку та стародавні українські інструменти, такі як окарина, цимбали та горловий спів.Їхня музика вводить глядачів в своєрідний транс та переносить у новий вимір.Подія:Тип заходу: СтендапМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 20:00Що обіцяють: «Відповідальний молодець» - перший сольний стендап вечір Макса Лопахтіна, 21 життя і 3 роки стендапу: абстрактні жарти, ніяковість, глиба життєвого досвіду та буденних перипетій Підгайцівського молодика.Розігрів від запрошених кєнтів з Вільного Стендапу.Вхід – 70 грн. Бронювання 050--8802-555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 15:00Що обіцяють: Творчий вечір з нагоди 5-річчя вокального ансамблю «Аколада» (керівниця - Вікторія Гурська) культурно-мистецього центру «Красне».Захід відбудеться за участі зразкового ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця - Вікторія Лех) та акторів театру «Гармидер» (режисер - Руслана Порицька).Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Кораблик – Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Миколай про тебе не забуде ЛУЦЬК – щорічна благочинна акція, завданням якої є зібрати та роздати подарунки для тих діток, які могли би залишитися без нашої або батьківської уваги, а також створити чарівну атмосферу свята. У Луцьку акція об’єднує небайдужих волинян, які хочуть привітати дітей-інвалідів, дітей сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей.Кораблик теж приєднується до цієї акції і в неділю, 8 грудня, у них відбудеться концерт за участі Carlos Bandos, Негода та гурту Широкий Лан / Shyrokyi Lan (Київ), які своїми виступами теж долучаться до події. Йдучи на концерт, гості можуть прихопити із собою солодощі, іграшки, книжки, канцтовари,засоби особистої гігієни.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Непросту історію кохання, яка змушує співпереживати героям і розчулює кожного, презентуватимуть у Луцькому облмуздрамтеатрі вже не вперше. Драма «Століття Якова: перше кохання» – основана на частина роману волинського письменника Володимира Лиса.«Століття Якова» – це історія життя про доволі складне та насичене життя чоловіка, дуже важливу роль у якому посіло перше кохання. Саме відрізку долі героя, де показано його кохання до сусідської дівчини Уляни, і зосередилася дія вистави: уже старенький Яків, який після життєвих перипетій повернувся до свого рідного села, про власну драму розповідає дівчині-наркоманці, що випадково забрела до його дому.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Бути дорослим дуже відповідально, а, подекуди, і дуже складно... Хто з нас в дитинстві не мріяв стати дорослим, а подорослішавши, повернутися назад, у дитинство, в пору без турбот, пору мрій, чудес і казки... Бо в кожному і досі живе те маленьке хлоп’я, чи дівчинка, які на відріз відмовляються ставати дорослими. І часом, у снах, до нас повертаються спогади про чарівного хлопчика Пітера, дівчинку Венді, маланьку фею Дзіньку, злого капітана піратів Гака.Саме так зовуть головних героїв цієї історії. Написана вона для вас Джеймсом Метью Баррі, а постановку здійснив у 2002 році режисер Анатолій Мельничук. Отож, приємного перегляду, а для когось, можливо, і приємних спогадів.Режисер-постановник - Анатолій Мельничук; художник-постановник - Т.Малиш; помічник режисера - Вячеслав Погудін.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Унікальна вистава-гра для малят та їх батьків. Уявіть, що ви опинилися у дитячій спальні у піжамі. Чи зможете ви спокійно заснути, коли навколо стільки дивацтв: кожна подушка може перетворитися на озеро, ліс, та навіть на Лисицю, Їжачка та непосидче Гусеня на ім’я Тимофій. Як заснути, коли пригоди тільки починаються.Фільм:Жанр: Трилер, драма, комедія, кримінал, детективМісце: «Premier City»Початок: 15:45; 19:00; 21:30; 23:00Про що фільм: Коли відразу після 85-річчя відомого автора кримінальних романів Харлана Тромба знаходять мертвим у його маєтку, за розслідування несподівано береться чарівний і допитливий детектив Бенуа Блан. Йому належить розірвати тугу мережу вивертів і корисливої брехні, якою його обплутують члени неблагополучної сім'ї Харлан і відданий йому персонал.Фільм:Жанр: Драм а, історіяМісце: «Premier City»Початок: 18:30Про що фільм: Іван на прізвисько "Ворон" не зміг стояти осторонь, поки в його селі люди борються за свободу. На одній шальці терезів були сімейний затишок і спокійне життя, а на другий - жорстока боротьба за незалежність рідної землі. Заради майбутнього своїх рідних і свого народу Ворон вибрав саме друге.Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:30; 13:30; 15:30; 17:30Про що фільм: Ласкаво просимо на ЗвіроПолюс, де влада знаходиться в лапах великих, сильних і зубастих. Заради власної переваги вони готові переробити під себе весь світ. Лише маленькі, але дуже хоробрі встануть на захист не тільки рідного Північного полюса, а й цілої планети. Саме вони - справжні Правоохоронці Арктики.Фільм:Жанр: МультфільмМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 13:00Про що фільм: У центрі сюжету дивовижні милі тварини тріфанти, які повстають проти життя в рабстві у людей і відправляються в захоплюючу подорож в пошуках свободи.Фільм:Жанр: Пригоди, мелодрама, драма, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 17:00; 20:00Про що фільм: Лондон. 1862 рік. Вона - чарівна багата молода жінка, захоплена управлінням повітряних куль. Він - дослідник метеоролог, готовий на все, щоб зробити науковий прорив. Самою долею їм було призначене злетіти вище, ніж будь-хто в історії. Удвох вони відправляться в відчайдушну подорож на аеростаті, через бурі і грози на край незвіданого світу, де повітря розряджене, а шанси на виживання невеликі...Фільм:Жанр: Фентезі, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 11:00; 15:00Про що фільм: Король і королева отруєні. Єдиний шанс на порятунок - жива вода, захована на краю світу в стінах таємничого Золотого замку. Еспен з принцесою Крістін відправляються в подорож, повну небезпек і пригод.