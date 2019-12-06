У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом
Сьогодні, 11:52
У Києві чоловік познайомився з жінкою на сайті знайомств. На побачення він вирішив її повести у квартиру, де зберігав труп убитої пенсіонерки.
Про це повідомляють Факти з посиланням на Інформатор.
У Києві до правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що в квартирі на вулиці Зодчих - труп жінки. В одній з квартир на 14 поверсі в коморі знаходилося тіло з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. З’ясувалося, що це - 82-річна господиня помешкання.
Жінка розповіла поліцейським, що вона познайомилася через сайт знайомств з чоловіком. Він її привів у квартиру, а потім почав погрожувати і показав труп у коморі.
Чоловіка вже затримали правоохоронці. Він зізнався у скоєному. За попередніми даними, пенсіонерку він задушив.
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Про це повідомляють Факти з посиланням на Інформатор.
У Києві до правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що в квартирі на вулиці Зодчих - труп жінки. В одній з квартир на 14 поверсі в коморі знаходилося тіло з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. З’ясувалося, що це - 82-річна господиня помешкання.
Жінка розповіла поліцейським, що вона познайомилася через сайт знайомств з чоловіком. Він її привів у квартиру, а потім почав погрожувати і показав труп у коморі.
Чоловіка вже затримали правоохоронці. Він зізнався у скоєному. За попередніми даними, пенсіонерку він задушив.
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