вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом

У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом
У Києві чоловік познайомився з жінкою на сайті знайомств. На побачення він вирішив її повести у квартиру, де зберігав труп убитої пенсіонерки.

Про це повідомляють Факти з посиланням на Інформатор.

У Києві до правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що в квартирі на вулиці Зодчих - труп жінки. В одній з квартир на 14 поверсі в коморі знаходилося тіло з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. З’ясувалося, що це - 82-річна господиня помешкання.

Жінка розповіла поліцейським, що вона познайомилася через сайт знайомств з чоловіком. Він її привів у квартиру, а потім почав погрожувати і показав труп у коморі.

Чоловіка вже затримали правоохоронці. Він зізнався у скоєному. За попередніми даними, пенсіонерку він задушив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, знайомства, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні
Сьогодні, 12:10
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом
Сьогодні, 11:52
Розшукують скутериста, через якого опинилася у реанімації 19-річна дівчина з Луцького району
Сьогодні, 11:43
Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
У центрі Києва під час обстрілу авто вбили 3-річного сина депутата-ресторатора У центрі Києва під час обстрілу авто вбили 3-річного сина депутата-ресторатора
02 грудень, 10:45
Голлівудська історія під Києвом: як сімейна драма перетворилася на трилер Голлівудська історія під Києвом: як сімейна драма перетворилася на трилер
22 серпень, 11:35
Замовне вбивство матері і доньки під Києвом виявилося спецоперацією CБУ Замовне вбивство матері і доньки під Києвом виявилося спецоперацією CБУ
21 серпень, 11:42
У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО
05 квітень, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом
Сьогодні, 11:52
 0
Розшукують скутериста, через якого опинилася у реанімації 19-річна дівчина з Луцького району
Сьогодні, 11:43
 0
Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8