вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Я – на своєму місці»: лучанка 12 років служить в армії. ВІДЕО

«Я – на своєму місці»: лучанка 12 років служить в армії. ВІДЕО
Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних сил України. Військовослужбовиця Олена Диль місяць тому повернулася зі Сходу країни. Жінка каже: 12-років тому уклала контракт і служить у Збройних силах.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного Волині".

Олена Диль — працює механістом групи зв'язку в обласному військовому комісаріаті. За спеціальністю — кухар-кондитер. Про те, що змінила свою професію, каже, не жаліє:
"Це не просто робота пішов і пішов. Тут різні моменти бувають це військова служба. Треба інколи долати труднощі. Треба мати характер, витримку такі якості, які притаманні не всім людям. Коли я йшла в армію, це був мій вибір, але не свідомий, так трапилося. коли послужила то зрозуміла, що я там, де треба".

Півроку жінка несла службу у Луганській області. Була — зв'язківцем.

"Хтось на передових позиціях, хтось далі. У кожного своя ланка роботи. Всі намагаються виконувати свою роботу добре, аби прискорити мир, нашу перемогу, для того, щоб у нас був спокій і ми могли у нашій державі добре жити", - розповідає військовослужбовиця.

Військову форму Олена Диля носить 12-ть років. Каже: змінює її на сукню та підбори лише у святкові дні.

"Я коли виконувала свої обов'язки там, у Луганській області, зрозуміла - що я на своєму місці. Що я роблю те, що вмію, що я можу робити. Робота моя приносить користь. Вона потрібна. Я раніше не шкодувала про Збройні сили, але там я зрозуміла, що це моє", - ділиться жінка.

Олена Диль каже: у роботі допомагає підтримка колег та рідних.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олена Диль, військо, Волинь, армія, Збройні сили
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком у підозрілого чоловіка вилучили револьвер
Сьогодні, 11:22
У Луцьку зіткнулися BMW X5 та Renault Megan: одна людина постраждала
Сьогодні, 11:14
«Я – на своєму місці»: лучанка 12 років служить в армії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Куди піти на вихідних у Луцьку 6 – 8 грудня: добірка найцікавіших заходів у місті
Сьогодні, 11:00
У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік
Сьогодні, 10:44
Схожі новини
На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:59
Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
21 листопад, 15:12
Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
09 жовтень, 15:55
Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО
26 вересень, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом
Сьогодні, 11:52
 0
Розшукують скутериста, через якого опинилася у реанімації 19-річна дівчина з Луцького району
Сьогодні, 11:43
 0
Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8