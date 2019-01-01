«Я – на своєму місці»: лучанка 12 років служить в армії. ВІДЕО

Олена Диль місяць тому повернулася зі Сходу країни. Жінка каже: 12-років тому уклала контракт і служить у Збройних силах.



Про це йдеться у сюжеті "



Олена Диль — працює механістом групи зв'язку в обласному військовому комісаріаті. За спеціальністю — кухар-кондитер. Про те, що змінила свою професію, каже, не жаліє:

"Це не просто робота пішов і пішов. Тут різні моменти бувають це військова служба. Треба інколи долати труднощі. Треба мати характер, витримку такі якості, які притаманні не всім людям. Коли я йшла в армію, це був мій вибір, але не свідомий, так трапилося. коли послужила то зрозуміла, що я там, де треба".



Півроку жінка несла службу у Луганській області. Була — зв'язківцем.



"Хтось на передових позиціях, хтось далі. У кожного своя ланка роботи. Всі намагаються виконувати свою роботу добре, аби прискорити мир, нашу перемогу, для того, щоб у нас був спокій і ми могли у нашій державі добре жити", - розповідає військовослужбовиця.



Військову форму Олена Диля носить 12-ть років. Каже: змінює її на сукню та підбори лише у святкові дні.



"Я коли виконувала свої обов'язки там, у Луганській області, зрозуміла - що я на своєму місці. Що я роблю те, що вмію, що я можу робити. Робота моя приносить користь. Вона потрібна. Я раніше не шкодувала про Збройні сили, але там я зрозуміла, що це моє", - ділиться жінка.



Олена Диль каже: у роботі допомагає підтримка колег та рідних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних сил України. Військовослужбовицямісяць тому повернулася зі Сходу країни. Жінка каже: 12-років тому уклала контракт і служить у Збройних силах.Про це йдеться у сюжеті " Суспільного Волині ".Олена Диль — працює механістом групи зв'язку в обласному військовому комісаріаті. За спеціальністю — кухар-кондитер. Про те, що змінила свою професію, каже, не жаліє:"Це не просто робота пішов і пішов. Тут різні моменти бувають це військова служба. Треба інколи долати труднощі. Треба мати характер, витримку такі якості, які притаманні не всім людям. Коли я йшла в армію, це був мій вибір, але не свідомий, так трапилося. коли послужила то зрозуміла, що я там, де треба".Півроку жінка несла службу у Луганській області. Була — зв'язківцем."Хтось на передових позиціях, хтось далі. У кожного своя ланка роботи. Всі намагаються виконувати свою роботу добре, аби прискорити мир, нашу перемогу, для того, щоб у нас був спокій і ми могли у нашій державі добре жити", - розповідає військовослужбовиця.Військову форму Олена Диля носить 12-ть років. Каже: змінює її на сукню та підбори лише у святкові дні."Я коли виконувала свої обов'язки там, у Луганській області, зрозуміла - що я на своєму місці. Що я роблю те, що вмію, що я можу робити. Робота моя приносить користь. Вона потрібна. Я раніше не шкодувала про Збройні сили, але там я зрозуміла, що це моє", - ділиться жінка.Олена Диль каже: у роботі допомагає підтримка колег та рідних.

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