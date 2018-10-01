Під Луцьком у підозрілого чоловіка вилучили револьвер





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Підозрілого чоловіка посеред дня помітили на одній із вулиць у селі Гірка Полонка Луцького району.



Вилучений револьвер направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.



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