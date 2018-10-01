Під Луцьком у підозрілого чоловіка вилучили револьвер
Сьогодні, 11:22
Поліцейські вилучили револьвер під час поверхневого огляду 32-річного жителя Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Підозрілого чоловіка посеред дня помітили на одній із вулиць у селі Гірка Полонка Луцького району.
Вилучений револьвер направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Підозрілого чоловіка посеред дня помітили на одній із вулиць у селі Гірка Полонка Луцького району.
Вилучений револьвер направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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