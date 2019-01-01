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Помер професор луцького вишу

Помер професор луцького вишу
Відійшов у вічність кандидат медичних наук, професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Омелян Іванович Петрик.

Про це йдеться на сайті СНУ імені Лесі Українки.

"Ми поділяємо біль і скорботу рідних, близьких, колег, друзів та студентів знаного науковця. Омелян Іванович назавжди залишиться для нас взірцем, талановитим ученим і педагогом", - йдеться у повідомленні.

Завідував кафедрою валеології та безпеки життєдіяльності у СНУ імені Лесі Українки.

Інформаційно агентство Волиньpost висловлює співчуття родичам та близьким померлого.

Довідка:

Народився 3.07.1936 р. у с. Михайлевичі Дрогобицького району Львівської області. Закінчив у 1954 р. середню школу, а в 1960 р. лікувальний факультет Львівського державного медичного інституту, спеціальність – лікарська справа. З 1960 по 1998 рік працював лікарем-хірургом вищої категорії в лікувальних установах м. Луцька, одночасно займався науковою роботою з проблеми післяопераційних тромбозів у хворих з гострими захворюваннями органів черевної порожнини. В 1972 році захистив дисертацію на тему «Изменение показателей свертывющей и антисвертывающей систем крови у больных острым аппендицитом» на ступінь кандидата медичних наук. З 1973 по 1993 рік – завідувач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Луцького державного педагогічного інституту, а з 1993 по сьогоднішній день завідувач кафедри валеології та безпеки життєдіяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У 1977 р присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії та фізіології людини, а у 1992 р. вчене звання професора кафедри основ медичних знань та охорони здоров’я дітей.

Автор семи підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України як навчальні підручники і посібники для студентів вищих навчальних закладів та понад 150 наукових статей у журналах де можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт рекомендовані ВАК (постанова президії ВАК України). Для викладачів вищих навчальних закладів України видано «Методичні рекомендації щодо аналізу лекцій, семінарських і лабораторно-практичних занять та загальні вимоги до проведення консультацій, написання дипломних і курсових робіт». Підготовлено тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань студентів з предметів: основи медичних знань, основи валеології; пластичної анатомії; судової медицини; безпеки життєдіяльності; основ охорони праці; основ охорони праці в галузі; цивільного захисту.

Почесні звання: «Відмінний охорони здоров’я України» – 1979 р., «Почесний професор Волинського національного університету» – 2005р.

Членство в офіційних наукових товариствах: науково-методичної ради центру вищої освіти з питань валеології та основ медичних знань Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з 1990 р.



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Теги: СНУ, професор, помер
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