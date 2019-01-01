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На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО

На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
Партію тютюнових виробів затримали правоохоронці неподалік кордону з Польщею в ході реалізації оперативної інформації співробітників ДПСУ.

Вантажівку зупинили учора, 5 грудня, ввечері співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загону спільно з представниками УСБУ у Волинській області та оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 358 ККУ, - інформує Державна прикордонна служба УКраїни.

Зазначають, транспортний засіб мав прямувати із Білорусі у напрямку Києва. Проте водій змінив маршрут та повернув у бік українсько-польського кордону. Правоохоронці зупинили вантажівку та у супроводі міжвідомчої оперативної групи транспортували до ліцензійного складу ДФС для вивантаження та проведення слідчих дій.

За документами автомобілем Renault громадянин Білорусі перевозив листи ДСП. Однак, перевіряючи товар, оглядова група виявила ще й 260 ящиків сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ. Всього із вантажівки білоруської реєстрації правоохоронці дістали 130 000 пачок сигарет.

Товар, тягач із причепом вилучили працівники ДФС. Сума оцінки сигарет склала 5,2 мільйонів гривень.

Триває документування протиправної діяльності та встановлюють деталі правопорушення.

Зауважують, що за останній період це вже третя вантажівка, яка була затримана з великою партією сигарет на напрямку українсько-білоруського кордону. В інших двох вантажівках намагались перемістити майже 70 тисяч пачок сигарет.

На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині іноземець хотів провезти велику партію контрабандних цигарок на 5 мільйонів. ВІДЕО. ФОТО



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Теги: українсько-польський кордон, контрабандні цигарки
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