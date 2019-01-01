Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 12:40
У пункті постійної дислокації 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у Володимирі-Волинському відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
Військовослужбовці бригади приймали вітання з професійним святом та нагороди від тимчасового виконувача обов’язкыв командира військової частини підполковника Дмитра Тітенка.
- Ми з вами маємо честь бути частиною славетного українського війська, що впродовж століть ставало надійним всепереможним щитом для свого народу перед лицем ворожої загрози! – відзначив підполковник Тітенко, вітаючи особовий склад військової частини. - І саме нам судилося, твердою рукою тримаючи зброю, знову стати до бою з загарбником! Нам довірено захистити Батьківщину й примножити славу воїнства України! І ми впевнено й з честю це робимо! Перемога буде за нами! Слава Україні!
Вітала військовослужбовців князівської бригади також влада, зокрема, міський голова Петро Саганюк, секретар міської ради-заступник міського голови Олег Свідерський. А музичним подарунком для захисників України з нагоди Дня Збройних сил України став благодійний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця, який планує передати зібрані кошти на потреби бригади.
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Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
Військовослужбовці бригади приймали вітання з професійним святом та нагороди від тимчасового виконувача обов’язкыв командира військової частини підполковника Дмитра Тітенка.
- Ми з вами маємо честь бути частиною славетного українського війська, що впродовж століть ставало надійним всепереможним щитом для свого народу перед лицем ворожої загрози! – відзначив підполковник Тітенко, вітаючи особовий склад військової частини. - І саме нам судилося, твердою рукою тримаючи зброю, знову стати до бою з загарбником! Нам довірено захистити Батьківщину й примножити славу воїнства України! І ми впевнено й з честю це робимо! Перемога буде за нами! Слава Україні!
Вітала військовослужбовців князівської бригади також влада, зокрема, міський голова Петро Саганюк, секретар міської ради-заступник міського голови Олег Свідерський. А музичним подарунком для захисників України з нагоди Дня Збройних сил України став благодійний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця, який планує передати зібрані кошти на потреби бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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