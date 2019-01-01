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Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО

Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
У пункті постійної дислокації 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у Володимирі-Волинському відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.

Військовослужбовці бригади приймали вітання з професійним святом та нагороди від тимчасового виконувача обов’язкыв командира військової частини підполковника Дмитра Тітенка.

- Ми з вами маємо честь бути частиною славетного українського війська, що впродовж століть ставало надійним всепереможним щитом для свого народу перед лицем ворожої загрози! – відзначив підполковник Тітенко, вітаючи особовий склад військової частини. - І саме нам судилося, твердою рукою тримаючи зброю, знову стати до бою з загарбником! Нам довірено захистити Батьківщину й примножити славу воїнства України! І ми впевнено й з честю це робимо! Перемога буде за нами! Слава Україні!

Вітала військовослужбовців князівської бригади також влада, зокрема, міський голова Петро Саганюк, секретар міської ради-заступник міського голови Олег Свідерський. А музичним подарунком для захисників України з нагоди Дня Збройних сил України став благодійний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця, який планує передати зібрані кошти на потреби бригади.
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО
Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО

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Теги: ЗСУ, 14 бригада
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