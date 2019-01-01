Із квітами та концертом: як вітали воїнів волинської бригади з Днем ЗСУ. ФОТО

У пункті постійної дислокації 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у Володимирі-Волинському відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України.Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.Військовослужбовці бригади приймали вітання з професійним святом та нагороди від тимчасового виконувача обов’язкыв командира військової частини підполковника- Ми з вами маємо честь бути частиною славетного українського війська, що впродовж століть ставало надійним всепереможним щитом для свого народу перед лицем ворожої загрози! – відзначив підполковник Тітенко, вітаючи особовий склад військової частини. - І саме нам судилося, твердою рукою тримаючи зброю, знову стати до бою з загарбником! Нам довірено захистити Батьківщину й примножити славу воїнства України! І ми впевнено й з честю це робимо! Перемога буде за нами! Слава Україні!Вітала військовослужбовців князівської бригади також влада, зокрема, міський голова Петро Саганюк, секретар міської ради-заступник міського голови Олег Свідерський. А музичним подарунком для захисників України з нагоди Дня Збройних сил України став благодійний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України, який планує передати зібрані кошти на потреби бригади.